PSG ‍: Ousmane Dembélé jouait pour Dortmund, l'accusation tombe

Par Guillaume Conte

Parmi les nombreux couacs de la soirée, Ousmane Dembélé a réalisé un match catastrophique et présente des statistiques incroyablement faibles alors qu'il faisait partie des atouts offensifs du PSG.

L’élimination du PSG face au Borussia Dortmund va mettre tout le club parisien face à ses responsabilités. Des dirigeants avec leur recrutement, à Luis Enrique et ses tactiques qui ne débouchent sur aucun but, au rendement des joueurs bien évidemment, tout risque de voler en éclats dans les prochaines semaines tant la double prestation face aux Allemands a été décevant. Certes, les Parisiens ont touché six fois les montants sur l’ensemble des deux matchs, mais le niveau affiché était indigne d’un prétendant à une finale de Ligue des Champions, surtout quand se présente en face une formation de Dortmund qui est loin d’être un cador européen, malgré son jeu volontaire et efficace.

Mais ce mardi, rien n’a fonctionné et les solutions individuelles ont aussi manqué. Kylian Mbappé a été complètement éteint, et cela sera certainement largement évoqué dans les prochains jours. Mais que dire de la « performance » d’Ousmane Dembélé, qui a réalisé un match catastrophique, provoquant même la colère des supporters du PSG qui se demandaient si l’ailier français ne jouait pas encore pour Dortmund. Les statistiques de l’ancien rennais pour cette rencontre sont malheureusement pour Paris à un niveau rarement atteint, mais dans le mauvais sens.

Avec un ballon récupéré dans le match, Dembélé n’a pas vraiment pesé dans les efforts défensifs. Dans les transmissions, cela n’a pas été mieux avec trois centres sur 16 qui ont trouvé preneur. Mais dans l’utilisation du ballon, cela a été terrible avec 34 ballons perdus sur le match. Soit le double de Kylian Mbappé par exemple, et un total qui fracasse les plafonds du genre, la moyenne haute constatée en Ligue des Champions étant de 22 ballons perdus sur un match, ce qui est déjà un total digne d'un match des très mauvais jours. Ajoutez à cela des conduites de balle en six mètres et des passes en touche, et Ousmane Dembélé a réalisé un match qui risque de hanter les supporters du PSG pendant longtemps, même si l’ailier français est très loin d’être le seul coupable de l’élimination parisienne.