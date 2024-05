PSG ‍: Le Real trahi, Mbappé prépare une annonce choc

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti pour quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé son départ ni sa future destination. Pour le consultant Marcel Desailly, ce suspense pourrait bien cacher une surprise concernant l’avenir de l’attaquant français.

Après la demi-finale retour perdu face au Borussia Dortmund (0-1) mardi, Kylian Mbappé a sûrement disputé son dernier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant annoncé au Real Madrid s’apprête à quitter le club francilien en fin de contrat cet été. Sa décision a déjà été communiquée à la direction francilienne. En revanche, le Français n’a toujours pas confirmé publiquement son départ ni sa future destination.

😲 El inesperado consejo de Desailly a Mbappé en TV: "No estoy seguro de que el Madrid sea el lugar perfecto para él. Debería irse a Arabia Saudí" pic.twitter.com/nOq8XKvRXU — MARCA (@marca) May 8, 2024

Et si Kylian Mbappé nous réservait une surprise ? C’est du moins l’hypothèse envisagée par Marcel Desailly, qui conseille au Bondynois de privilégier l’argent de l’Arabie Saoudite. « (A sa place) J'irais sur un autre continent, a confié le consultant de beIN Sports. Je ne suis pas certain que le Real soit l'endroit idéal pour lui. Il y a déjà Vinicius sur le côté gauche. Il y a des joueurs qui ont montré de bonnes choses comme Bellingham. Il ne sera pas le joueur numéro 1 comme il le souhaite. »

« Le fait de ne pas annoncer où il va, même s'il veut le garder secret et l'annoncer comme une star, il doit y avoir une surprise derrière ça, a imaginé l’ancien international tricolore. Si l’on pense au business du football, j’irais vers les 350 millions pour un an de l’Arabie Saoudite. Tu reviens la saison prochaine, l’année de la Coupe du Monde, tu n’auras que 26 ans et tu auras joué au football. Il toucherait de l'argent et il jouerait au football. Que veut Mbappé ? Il veut jouer au football ! »

Desailly envoie Mbappé en Arabie Saoudite

« C’est ce que je pense en tant que businessman. Le championnat saoudien est toujours compétitif : regardez les stades, ils sont pleins. Les chaînes sont nombreuses à diffuser les matchs dans le monde entier. L’Arabie Saoudite souhaite promouvoir le football comme le Qatar en 2004-2005. C’est un business des deux côtés et je pense que ce serait une bonne opportunité pour lui de faire plus de business et jouer au football après l’Euro », a conclu Marcel Desailly, même s’il parait peu probable que Kylian Mbappé s’exile aussi tôt dans sa carrière.