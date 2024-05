Mbappé victime des nuits parisiennes et du PSG, Riolo balance

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'heure des bilans est arrivée au Paris Saint-Germain et un joueur focalise toutes les attentions, c'est évidemment Kylian Mbappé. La star du PSG n'échappe pas aux critiques.

Il y a bientôt deux ans, Daniel Riolo avait pointé du doigt les possibles « deux ou trois conneries » faites par l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain dans sa vie privée, ce qui lui avait valu de prendre la foudre de la part de Fayza Lamari. La mère de Kylian Mbappé avait menacé le journaliste de RMC de devoir répondre de ses propos devant un tribunal. Mais après la triste élimination du PSG face à Dortmund, et tandis que Kylian Mbappé a encore traversé ce match comme un fantôme, notre confrère est revenu sur ce thème de l'hygiène de vie de celui qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et réussit une saison historique en matière d'efficacité. Estimant d'abord que la faillite de Mbappé contre Dortmund était le résultat d'une erreur générale au sein du club de la capitale, Daniel Riolo n'épargne pas non plus le numéro 7 parisien dans cette histoire.

Mbappé quitte le PSG sur une très mauvaise note

« Mbappé, c'était son dernier match en Ligue des champions au Parc avec le PSG, la saison est finie, il n’y a plus rien. C’est le moment du bilan. Cette année, une tonne de gens ont raconté des âneries monumentales sur ce qu’il s’est passé autour de Kylian Mbappé. On m’a tellement taxé d’être un soutien de Mbappé, qu’il faut écouter ce que je vais dire. Tout le monde est responsable de ce qu’il s’est passé autour de ce joueur (…) Mbappé n’a jamais menti au président, il n’a jamais manqué de respect à personne, qu’on arrête avec cette histoire, il fallait le laisser partir quand il y avait de l’argent sur la table, et le PSG est 100% responsable, tout comme il l’est de sa non-préparation, car il a été mis dans le loft et qu’on l’a sorti uniquement parce que le début de saison était hésitant », a d’abord lancé le journaliste de RMC avant d’évoquer les responsabilités de Kylian Mbappé dans son absence totale lors des deux matchs contre Dortmund.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Après le match contre Newcastle, à l'automne dernier, j’ai été très critique contre Mbappé, car il n’est pas exempt de tout reproche cette saison sur son hygiène de vie. Il a été loin d’être irréprochable de ce côté-là. Sa forme physique est défaillante. Il a cumulé un manque de préparation et un entraînement défaillant tout au long de l’année. Il n’a pas été bon. Il a fait le taff, car il est au-dessus du lot en Ligue 1, mais dès le match face à Newcastle, j’ai dit qu’il commençait à trop sortir, qu’on entendait trop de choses de ce qu’il se passe dans Paris. Il a commencé à avoir la tête à l’envers. Arrivé au moment de l’annonce faite à Nasser Al-Khelaifi, ce qu’a fait Luis Enrique, c’est une catastrophe absolue. Déjà que Mbappé ne se comportait pas bien, lui, mais en plus le PSG l’a flingué. Tout le monde s’est planté cette année, et le PSG l’a payé. Franchement, sur ce match, on a l’impression de voir un joueur banal et même empâté », a lancé, dans l'After, un Daniel Riolo, ulcéré par ce beau gâchis du côté du Paris Saint-Germain.