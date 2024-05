Avec Neymar le PSG serait en finale, ça balance à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au lendemain de l’élimination du PSG contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, les réactions se multiplient et pour Johan Micoud, il manquait un joueur tel que Neymar à Paris pour renverser le BVB.

Le Parc des Princes était bouillant, prêt à vibrer et à exploser en cas de qualification du Paris Saint-Germain, mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les supporters parisiens sont tombés de haut avec la défaite 1-0 contre le Borussia Dortmund, synonyme d’élimination après la défaite sur le même score au match aller au Signal Iduna Park. Collectivement, l’équipe de Luis Enrique n’a jamais réussi à emballer la rencontre tandis que sur le plan individuel, aucun joueur n’était dans un grand soir pour sortir le PSG de ce mauvais pas. Très attendu, Kylian Mbappé a déçu, pendant que son compère Ousmane Dembélé a été trop brouillon et que Gonçalo Ramos a fait preuve de maladresse dans le dernier geste. C’est finalement un artiste hors du commun comme Neymar qui a manqué au Paris Saint-Germain pour renverser le Borussia Dortmund selon Johan Micoud, qui regrette terriblement le départ de l’international brésilien, comme il l’a fait savoir sur la Chaîne L’Equipe.

« C’est une énorme désillusion, voire plus. Selon moi, c’est catastrophique de perdre contre le Borussia Dortmund. Pour moi, le PSG est largement au-dessus de cette équipe. Il y a 4 ans, le PSG a perdu 2-1 à Dortmund et s’est qualifié au match retour à Paris. A cette époque, Neymar a pris le match en main et il a réglé le problème. Il a dit ‘on va le faire, on va passer’, il avait pris tout le monde avec lui, ça c’est un vrai leader. Mbappé le dit, mais c’est bien de le faire aussi. La différence est là, on leur a tapé dessus parce qu’ils se blessaient, etc. Mais quand il y avait un match attendu, le mec était présent. La seule finale de Ligue des Champions que tu as faite dans ton histoire, c’est Neymar qui t’y emmène car à chaque match dans ce parcours, c’est le meilleur joueur ! Il avait du caractère et il amenait les joueurs avec lui » a analysé l’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux et de l’Equipe de France. Selon lui, aucun joueur n'a le talent ni le caractère de l’international brésilien pour sauver le PSG d’un mauvais pas dans ce genre de rendez-vous décisif. Un avis tranché qui ne manquera pas de soulever bien des débats, car il convient de rappeler que lorsqu’il était là, Neymar a souvent manqué ces grands matchs, principalement en raison de ses problèmes physiques. Ce que ne manqueront pas de rappeler de nombreux supporters et observateurs.