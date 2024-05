Mbappé, la pire note de sa carrière dans L'Equipe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On attendait beaucoup de Kylian Mbappé mardi soir contre Dortmund. Mais comme à l'aller, la star tricolore du PSG a déçu et cela se ressent dans son bulletin de notes.

Même si on attaque un pont de plusieurs jours, qui plus est avec une météo enfin radieuse, les supporters du Paris Saint-Germain se réveillent avec la gueule de bois ce mercredi. L'attente était tellement énorme autour de Kylian Mbappé et ses coéquipiers contre le BVB09 que la défaite et l'élimination ont éteint le Parc des Princes et mis un énorme coup sur la tête des fans. Et le joueur du 25 ans, en partance pour le Real Madrid, n'échappe pas aux critiques, mais pas uniquement venues des tribunes du stade parisien. En effet, dans le quotidien L'Equipe, Kylian Mbappé obtient la pire note de sa carrière au plus haut niveau, le média sportif attribuant un 2 sur 10 au numéro 7 du PSG, qui partage ce « privilège » avec une autre star parisienne, Ousmane Dembélé, lui aussi totalement hors du coup.

2 sur 10 pour Mbappé dans L'Equipe

Concernant Kylian Mbappé, outre cette note brutale, le commentaire est également viril. « Son dernier match avec Paris en C1 a ressemblé à un cauchemar. Installé côté gauche, l'attaquant a été, longtemps, d'une infinie fragilité technique. Dominé dans le duel par Hummels, il n'est quasiment jamais passé en un-contre-un. Il rate sa reprise de près (36e) et manque de justesse sur la frappe qui touche la transversale (86e). C'est finalement par ses centres rentrants qu'il a été le plus dangereux. C'est tellement peu pour un prétendant au Ballon d'Or... », écrivent nos confrères. Et ils ne sont pas les seuls à juger avec rudesse la prestation de Mbappé face à Dortmund.

Ramos pire que Mbappé, mais de peu

Dans Le Parisien, c'est Gonçalo Ramos qui obtient la plus faible note avec 3, mais Kylian Mbappé fait guère mieux, le Kid de Bondy décrochant 3,5. « Une triste dernière. On attendait qu’il montre la voie, au lieu de ça, le champion du monde a eu toutes les peines du monde à amener le danger alors qu’il évoluait dans sa zone préférentielle, à gauche, ou à faire des différences notables. Une reprise de volée (7e), une frappe sur la barre (86e), mais à part ça, l’attaquant a été d’une grande discrétion, à l’image de son match aller, déjà… », constate Adrien Chantegrelet, journaliste qui suit au quotidien l'actualité du Paris Saint-Germain. Dans Le Figaro, Kylian Mbappé hérite d'un 3 et d'un rude « perdu de vue », tandis qu'Eurosport achève le champion du monde avec également un 3, mais surtout une appréciation brutale : « A l'image de sa glissade à la dernière seconde, son dernier match en Coupe d'Europe avec le PSG fut un naufrage. Il a d'abord tout raté en ne parvenant jamais à mettre de la vitesse dans son jeu. A l'arrêt, il n'est plus un danger. En 180 minutes, il s'est trop souvent éloigné des zones de danger. Comme à l'aller, il a fini par toucher du bois (84e) mais on est en droit d'attendre autre chose d'un joueur de son calibre. Il ne fut jamais le patron qu'il se doit d'être. Sa carrière parisienne aurait pu s'achever sur un triomphe, elle se termine sur un fiasco. En bref… Absent. A l'aller comme au retour. »