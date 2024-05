PSG ‍: Luis Enriqué viré ‍? Nasser Al-Khelaifi se fâche

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi n'était pas d'humeur badine après l'élimination du PSG en demi-finale retour de Ligue des champions face à Dortmund, surtout quand l'avenir de Luis Enrique a été abordé.

Le Parc des Princes a pris un KO terrible mardi soir quand, sur le coup de 23 heures, l'arbitre a scellé la fin du rêve européen du Paris Saint-Germain en même temps que la défaite face à Dortmund. Pas de finale à Wembley, et des regrets qui risquent d'être éternels après ce qui ressemble tout de même à un gros fiasco. Pointé du doigt pour ses choix parfois étonnants, notamment à l'aller à Dortmund, Luis Enrique sait qu'il n'échappera pas aux critiques. Mais ce que l'entraîneur du PSG sait également, c'est ce que son président pense de lui et de son avenir sur le banc parisien. Car dans la foulée de l'élimination des champions de France, un journaliste français a directement posé une question à Nasser Al-Khelaifi : « Luis Enrique va rester coach au PSG la saison prochaine ? ».

Nasser recarde un journaliste au sujet de la prolongation de Luis Enrique 🥶 pic.twitter.com/iJ6n5Hrf7W — 🏴‍☠️ (@YooriPSG) May 7, 2024

Le regard sombre, et visiblement étonné qu'on puisse ainsi l'interroger sur l'avenir parisien de Luis Enrique, le président qatari du Paris Saint-Germain a foudroyé son interlocuteur : « C’est quoi cette question honnêtement…honnêtement ? Vous comprenez le foot ?.» Avant de passer à autre chose. A priori, Luis Enrique peut donc dormir tranquille, il sera bien l'entraîneur du PSG la saison prochaine, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps à Paris. En effet, le turn over avait été conséquent depuis quelques saisons, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier ne restant pas très très longtemps à Paris.