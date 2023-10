Messi marque l’histoire du PSG, les fans s’en moquent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé vainqueur pour la huitième fois de sa carrière, Lionel Messi deviendrait le premier Ballon d’Or de l’histoire récompensé pour une saison complète au Paris Saint-Germain. Mais à travers leurs réactions sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens montrent clairement leur indifférence.

Il faudra évidemment attendre la confirmation lundi soir, lors de la cérémonie à Paris. Mais plusieurs sources affirment avec certitude que Lionel Messi sera le vainqueur du Ballon d’Or 2023. Annoncé en concurrence avec le Citizen Erling Haaland et le Parisien Kylian Mbappé, le milieu offensif de l’Inter Miami devrait remporter la distinction pour la huitième fois de sa carrière. Et pour encore un peu plus marquer l’histoire du football, l’Argentin deviendrait le premier lauréat récompensé pour une saison entière au Paris Saint-Germain. Une fierté pour le club de la capitale et ses supporters ? Pas vraiment…

📣 Supporters parisiens : lundi, Leo #Messi deviendra sans doute le premier Ballon d'or de l'histoire à avoir disputé l'intégralité de sa saison au #PSG.



En tirez-vous de la fierté ? l'indifférence ? Le considérez vous comme le BO de l'Argentine ? Je vous écoute. ⬇️ @le_Parisien pic.twitter.com/9B6QErKu0c — Alexandre Aflalo (@aflaalex) October 27, 2023

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans parisiens montrent clairement leur indifférence. Tout d’abord parce qu’ils estiment que Lionel Messi sera choisi pour son sacre en Coupe du monde, et non pour ses performances avec le Paris Saint-Germain. Mais aussi parce que certains ne comprennent pas pourquoi la Pulga récolte tant de voix. Rien de surprenant étant donné que l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas la cote à Paris. Ce que regrettait d’ailleurs son compatriote Javier Pastore dans une récente interview avec le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

L'accusation de Pastore

« Je n’aime pas la façon dont ils ont traité Messi, tout comme je n'aurais pas aimé que cela arrive à n’importe quel autre coéquipier, se plaignait El Flaco. Mais le football et les supporters sont comme ça, ils décident qui ils aiment ou pas… La victoire en Coupe du Monde contre la France a eu un impact énorme sur Leo. Tout ce qui était un peu négatif pesait encore un peu plus sur lui car l’Argentine avait gagné. » Les supporters parisiens lui reprochaient surtout une implication inférieure sous le maillot du Paris Saint-Germain.