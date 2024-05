La saison du PSG tuée par sept erreurs fatales

Dans : PSG.

Favori contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG a raté le coche et s’est fait éliminer aux portes de la finale. Un échec qui gâche une saison plombée par sept raisons majeures.

C’était l’année ou jamais pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui croyaient comme rarement en leur rêve de décrocher la Ligue des Champions. En héritant du Borussia Dortmund en demi-finale, le tirage au sort était clément et il y avait de quoi rêver d’une finale européenne et d’une première étoile. Les supporters parisiens sont tombés de haut après les deux défaites contre le Borussia, au Signal Iduna Park il y a une semaine puis à Paris mardi soir dans un Parc des Princes qui attendait pourtant de vibrer. Dans son édition du jour, L’Equipe pointe les sept erreurs fatales au PSG dans cette quête d’une première Ligue des Champions. La première est le triomphalisme abusif affiché par le club de la capitale avant le match retour contre le Borussia Dortmund et notamment l’arrogance de Luis Enrique. « On va gagner » avait promis le coach parisien, suivi dans cet élan par Kylian Mbappé, qui était « sûr » de se qualifier malgré la défaite au match aller.

Une erreur qui s’ajoute à celle de Nasser Al-Khelaïfi de trop se mettre en avant. Le président du PSG était par exemple sur l’immense tifo déployé par les supporters avant la réception du Borussia Dortmund, ce qui ressemble à une « forme de culte de la personnalité assez étonnant » selon le quotidien sportif, qui regrette par ailleurs que le président du Paris Saint-Germain soit de nouveau influent sur le marché des transferts. C’est lui par exemple qui a imposé à Luis Campos et à Luis Enrique la signature de Randal Kolo Muani au mois d’août. Le troisième point crucial souligné par le quotidien national concerne une individualité défaillante en Ligue des Champions, il s’agit de Gianluigi Donnarumma. L’histoire se répète pour le gardien italien, coupable l’an passé, de nouveau fautif à Barcelone au match aller en quart de finale et dont la non-sortie sur le but inscrit par Hummels lors de la demi-finale retour pèse lourd.

Luis Campos et Luis Enrique ont leurs torts

La question d’un changement de gardien va automatiquement se poser pour le PSG, dont les dirigeants se lassent sérieusement des trous d’air de Gigio Donnarumma et de ses gros points faibles (jeu aérien et jeu au pied). Les choix douteux de Luis Campos sont également soulignés par L’Equipe car il faut bien le dire, le dernier mercato estival du Paris Saint-Germain n’a pas été une franche réussite. Plusieurs recrues ne jouent pas ou n’apportent pas satisfaction à l’instar de Gonçalo Ramos, Ugarte ou Asensio. Au rayon des individualités, le PSG a également commis une grosse erreur avec Warren Zaïre-Emery selon le journal national, qui estime que le club parisien à surexposé son joyau de 17 ans au risque de le griller.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’international français réalise une seconde partie de saison bien plus laborieuse, en comparaison avec ses six premiers mois. Contre le Borussia Dortmund, il n’a pas été bon, que ce soit à l’aller ou au retour et si son talent ne fait aucun doute, la manière dont Paris en a trop vite fait un taulier est discutable. Le manque d’intensité récurrent du PSG en Ligue des Champions ainsi que le plan de jeu illisible de Luis Enrique sont également mis sur la table par le quotidien national, qui estime donc que les torts sont nombreux et partagés au Paris Saint-Germain pour expliquer cette saison gâchée dans le money-time par cette élimination face au Borussia Dortmund aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Autant de points que Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos vont devoir corriger dès la saison prochaine s’ils veulent espérer remporter le graal en Europe.