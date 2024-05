PSG ‍: Les adieux de Mbappé au Parc, c'est impossible ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a encore quatre matchs à disputer cette saison, mais un seul au Parc des Princes, et c'est ce dimanche contre Toulouse. Les adieux de Kylian Mbappé ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions actuelles.

C’est arrivé plus tardivement que les années précédentes, mais le PSG va tout de même finir la saison avec une énorme déception à digérer en raison de son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Même si le parcours n’a rien d’infamant, se faire sortir par l’équipe allemande dominée en poule et loin d’être impressionnante, fait forcément très mal alors qu’il n’est pas certain qu’une occasion aussi belle de rejoindre la finale se représente dans les prochaines années. La finale de la Coupe de France va permettre à Luis Enrique de mobiliser son effectif dans les prochaines semaines, mais la tache ne sera pas facile alors que les joueurs parisiens vont voir Dortmund et le Real Madrid se préparer à s’affronter à Wembley.

Mbappé n'a rien annoncé officiellement

Avant cela, le PSG va devoir remettre le bleu de chauffe avec un match contre Toulouse au Parc des Princes. Ce sera le dernier de la saison à domicile, et pour Kylian Mbappé, ce sera donc la dernière apparition devant son public. L’occasion de refermer un chapitre de sept ans où il a empilé les buts devant ses propres supporters. Mais comment ces adieux vont-ils se dérouler ? A trois jours du match, il y a de très gros doutes au club et cela fait partie des choses à voir très rapidement avec l’intéressé, qui n’a toujours pas annoncé publiquement qu’il quittait le PSG. Dès lors, difficile de faire une cérémonie avec des non-dits et des supputations, même si personne n’est dupe.

Selon L’Equipe, la question se pose clairement de savoir si le Paris SG doit faire quelque chose pour honorer le meilleur buteur de son histoire et l’un de ses plus grands joueurs, ou s’il va falloir laisser passer ce match et se contenter de conférences de presse, publications sur les réseaux ou messages vidéos pour rendre hommage à Kylian Mbappé. De plus avec l’élimination face à Dortmund et les deux mauvais matchs disputés par leur numéro 7, les supporters parisiens pourraient aussi avoir un peu de mal à porter aux nues un joueur qui n’a pas réussi à se transcender au printemps, soit depuis qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants et que Luis Enrique a décidé d’en faire un joueur beaucoup moins utilisé. Tout cela pourrait dépendre d'une communication officielle, mais voir Mbappé profiter de ce dernier match pour annoncer son départ et risquer de récolter des sifflets n'est pas considéré comme l'idée du siècle. Même si cela risque de devenir inévitable.

Qu’il y ait des adieux officiels ou pas, la fin de carrière de Kylian Mbappé au PSG restera décevante avec aucun titre européen en sept ans, ce qui était son grand objectif quand il a signé en 2017.