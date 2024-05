Thierry Henry met le feu au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Thierry Henry a lancé un débat polémique sur le PSG en indiquant sur l’antenne de CBS Sports que Kylian Mbappé était selon lui le meilleur joueur de l’histoire du club parisien. Un constat avec lequel de nombreux supporters du Paris Saint-Germain ne sont pas d’accord.

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé est au cœur des critiques au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 25 ans n’a pas arrangé son cas mardi soir en livrant une prestation extrêmement décevante face au Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Comme à l’aller six jours plus tôt, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été trop discret pour un joueur de son standing. Une réelle déception pour le club de la capitale, qui espérait pouvoir compter sur un grand Mbappé avant le départ de l’international français au Real Madrid cet été. Les derniers mois difficiles de l’ancien Monégasque ne doivent néanmoins pas faire oublier ses sept ans exceptionnels au Paris Saint-Germain selon Thierry Henry. Au micro de CBS Sports aux Etats-Unis, où il officie toujours en qualité de consultant, l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs a défendu Kylian Mbappé et a affirmé que selon lui, il était le plus grand joueur de l’histoire du club parisien.

Mbappé, la pire note de sa carrière dans L'Equipe https://t.co/iZT29asaCG — Foot01.com (@Foot01_com) May 8, 2024

« Ce n'est même pas une question : c'est le plus grand joueur qui a joué au PSG. J'ai toujours pensé que Mbappé n'était pas vraiment fait pour jouer 9 mais plus sur le côté gauche avec tout le respect que j'ai pour Luis Enrique, avant d'enchainer sur l'histoire du club parisien et des grands joueurs qui s'y sont succédés. Certains diront que ce sera Weah ou encore Dahleb mais pour moi c'est Mbappé le plus grand de l'histoire du PSG. L’épopée en coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1996 ? Kylian Mbappé n'a joué que la Ligue des champions. On ne peut pas comparer les deux compétitions car en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, les équipe étaient moins fortes, il y avait beaucoup de surprises à cette époque. Personne ne peut tout gagner et partout. Pour moi, l'impact dans le monde et ce qu'il a fait au PSG prouve qu'il est le meilleur joueur qui a joué pour ce club » a analysé Thierry Henry. Un avis polémique qui a logiquement déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Mbappé meilleur joueur de l'histoire du PSG, Henry fait polémique

De nombreux supporters du Paris Saint-Germain ont fait part de leur désaccord avec le sélectionneur des Bleuets sur X. « Avec tout le respect Thierry tu n’es pas supporter du PSG alors ton avis sur son statut de légende ou non au Paris Saint-Germain ne vaut pas une cacahuète merci », « C’est pas et ce sera jamais le meilleur joueur de l’histoire du PSG, il a fait passer aucun cap, merci pour ses records de buts mais le reste c’est le néant », Pas meilleur que Cavani », Ronaldinho en 2 ans il a procuré plus d’émotions que Mbappé en 7 ans », « Il a fait passer aucun cap au club, il a été bon en ligue 1 pendant 7 ans en ligue 1 certes, mais chaque année en LDC c'est la même chose », « Pas top 5 et je pèse mes mots... », « Zlatan est a des années-lumière de ce petit numéro 7 » ou encore « Le meilleur joueur en terme de niveau, oui. Le plus grand joueur en globalité par contre non » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où des dizaines de supporters du Paris Saint-Germain s’opposent à Thierry Henry sur le cas Kylian Mbappé. Chacun en fonction de son âge et de ses affinités se fera son propre avis, mais ce qui est certain, c’est que le capitaine de l’Equipe de France quittera le PSG cet été avec un très gros goût d’inachevé.