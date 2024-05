Hakimi provoque une crise de nerfs en plein direct

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les nerfs de certains étaient à vif après l'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Et Achraf Hakimi a provoqué une incroyable et un peu effrayante séquence sur un plateau de télé.

Cela n'a beau être que du football, le scénario catastrophique vécu par le Paris Saint-Germain mardi soir dans un Parc des Princes incandescent au moment du coup d'envoi et qui a peu à peu compris que Dortmund allait renverser Marquinhos et ses coéquipiers. Si les critiques sont tombées sur Kylian Mbappé ou bien encore Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi a également été sérieusement jugé sur sa performance contre son ancien club. Mais sur le plateau de Winamax TV, c'est un Walid Acherchour au bord de la crise de nerfs qui a évoqué la prestation du défenseur international marocain du PSG en disjonctant subitement et totalement.

Je peux comprendre la frustration mais tomber comme ça sur Hakimi c'est vraiment abusé en sachant qu'il a été irréprochable défensivement...



Depuis que j'ai ouvert ce compte les gens tombent systématiquement sur Achraf, c'est dommage #PSGBVBpic.twitter.com/904Lfm9SX9 — Achraf Hakimi FR 🇫🇷 (@GioHakimi) May 8, 2024

Pétant littéralement les plombs, celui qui est par ailleurs le consultant de RMC, a eu besoin de se faire calmer par ses collègues après une séquence un peu malaisante. « Quand tu revois Maxwell, latéral du PSG dans ses belles années, et que tu vois Hakimi techniquement, mais tu prends un 3-5-7 (Ndlr : Un 357 Magnum, arme de poing) et tu te le mets dans la tête », a lancé, en hurlant et en mimant le geste de se mettre l'arme sur la tempe. Un peu gênés quand même, Elton Mokolo et Thomas Bonnavent l'ont prié de se calmer, et ont lancé un « ne faites pas ça chez vous » afin de ramener tout cela à sa juste valeur. Car même si Achraf Hakimi n'a pas été à la hauteur des attentes, cela ne justifie pas un tel dégoupillage en direct à l'occasion d'une émission suivie en direct par plus de 10.000 personnes.