Mbappé prolongé, cette légende du PSG croit au Père Noël

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Même si ce n'est pas encore officiel, il n'y a plus trop de doutes sur le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Sauf pour Pedro Miguel Pauleta, qui croit encore en une prolongation de l'attaquant français.

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé a battu de nombreux records de Pauleta (211 matchs pour 109 buts). Il est également rentré dans le cœur des supporters parisiens, malgré plusieurs moments difficiles. À quelques semaines de la fin de son contrat, le joueur de 25 ans devrait selon toute vraisemblance quitter librement le club de la capitale. Sa destination est également évidente : le Real Madrid, qui rêve de signer le champion du monde depuis son plus jeune âge. Néanmoins, tant que rien n'est officiel, Pedro Miguel Pauleta continue de croire à la prolongation du mariage entre Kylian Mbappé et le PSG. L'ambassadeur du club parisien s'est exprimé à ce sujet lors d'une interview accordée au journal l'Équipe.

Pauleta optimiste pour le PSG et Mbappé

« C'est un joueur exceptionnel assurément. J'aimerais bien qu'il reste, on verra si c'est le cas. Il ne l'a pas encore dit. Après s'il s'en va, il sera remplacé et le PSG continuera de grandir. En attendant, le plus important, c'est d'inverser la tendance et de l'emporter pour se qualifier en finale (de la Ligue des Champions, NDLR). J'espère aller à Londres » a confié l'ancien attaquant de Paris, optimiste sur une potentielle nouvelle prolongation de Mbappé mais aussi et surtout concentré sur la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Cela pourrait d'ailleurs être le dernier match du joueur formé à Bondy sous les couleurs parisiennes, au Parc des Princes, en C1. L'aigle des Açores espère cependant voir une dernière fois Mbappé, à Wembley, le 1er, lors de la finale de la coupe aux grandes oreilles. Quand à sa prolongation, il s'agit probablement d'un voeu pieux même s'il a le mérite d'exister tant que rien n'a été officialisé.