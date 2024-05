Luis Enrique est un « ‍crâneur ‍», le coach du PSG massacré

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les critiques pleuvent sur Luis Enrique après la défaite du PSG contre le Borussia Dortmund, mardi soir en demi-finale de Ligue des Champions. Bixente Lizarazu en a rajouté une couche en taclant l’attitude de l’entraîneur espagnol, qu’il a qualifié de « crâneur » après l’élimination parisienne.

Le Paris Saint-Germain s’y voyait déjà, mais a finalement loupé le coche et ne sera pas en finale de la Ligue des Champions à Wembley face au Real Madrid ou au Bayern Munich à la fin du mois. Battu à l’aller, le PSG a de nouveau chuté mardi soir au match retour au Parc des Princes face au Borussia (0-1). Une défaite qui fait mal et qui provoque ce mercredi un ras de marré de critiques à l’encontre de Luis Enrique. Avec Kylian Mbappé, le coach espagnol est le deuxième grand responsable de la déroute aux yeux des supporters et des observateurs. Bixente Lizarazu ne fait pas exception. Au micro de France Info, l’ancien défenseur du Bayern Munich et de l’Equipe de France a sorti la sulfateuse pour découper l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

« Ils ont manqué totalement d'humilité. Depuis le tirage au sort contre Dortmund, ils avaient la certitude qu'ils iraient en finale. Je trouvais que ça manquait de respect vis-à-vis de Dortmund. Alors que déjà tu as perdu 1-0 et que tu as souffert, Luis Enrique a dit que le seul mot en français qu’il connaissait était : "On va gagner". C’est une attitude de "chulo", c'est un peu faire le crâneur. Il a fait le crâneur. À un moment donné, ça se paye face à une équipe qui, sur les deux manches, a gagné la bataille tactique. L'entraîneur de Dortmund a fait quelque chose d'assez simple » a lancé Bixente Lizarazu avant de poursuivre.

Bixente Lizarazu sort la sulfateuse sur Luis Enrique

« Il a défendu très bas pour empêcher justement les attaquants du Paris Saint-Germain de s'exprimer par leur vitesse. Il a bien mis de la densité dans l'axe. Il a fait jouer sur les côtés. Il a fait des prises à deux sur les côtés sur Dembélé et Mbappé. Ça a très très bien marché. Il a empêché Paris de s'exprimer comme ça. Avant ce match-là, on disait que le génie tactique, c'était Luis Enrique. On a vu que ce n'était pas le cas puisque c'est Edin Terzic qui a gagné cette bataille-là. Ils ont vraiment pris de haut le Borussia Dortmund » a analysé le champion du monde 1998, pour qui Luis Enrique a pris une leçon tactique et humaine sur cette double confrontation. Le consultant de TF1 espère désormais que la prochaine fois, l’entraîneur du PSG sera plus humble avant une telle affiche en Ligue des Champions, pour le bien du club parisien.