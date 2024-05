Luis Enrique menace le PSG avant le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Luis Enrique au PSG va dépendre en grande partie du pouvoir qui sera offert à l’entraîneur espagnol, qui pourrait fixer ses conditions à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Luis Enrique fait déjà l’objet de discussions en interne pour une prolongation. L’entraîneur espagnol se verrait bien poursuivre l’aventure parisienne sur le long terme, mais certainement pas à n’importe quelles conditions. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, l’ancien coach du FC Barcelone exige d’être l’architecte du projet parisien et d’être le décideur principal sur le marché des transferts pour rester dans la capitale française. Le compte insider affirme que Luis Enrique « n’envisagerait pas de prolonger si on n’accepte pas ses demandes concernant le prochain mercato ou si on ne l’écoute pas ».

Un premier moyen de mettre la pression pour imposer son autorité et son pouvoir au Paris Saint-Germain. Par ailleurs, il est indiqué que Luis Enrique ne veut aucune grosse star mondiale au PSG pour les années à venir. L’ancien entraîneur du FC Barcelone est satisfait du départ de Kylian Mbappé et ne veut plus avoir à faire à des joueurs aux egos démesurés dans les années à venir. C’est d’ailleurs pour cette raison que Luis Enrique a d’ores et déjà mis son véto à la signature de Rafael Leao en provenance de l’AC Milan, alors que l’attaquant portugais était l’une des priorités de Luis Campos.

Luis Enrique exige d'être le boss du mercato au PSG

Dans l’optique du prochain mercato, ses premières demandes ont d’ores et déjà été transmises au board parisien. Plusieurs joueurs peuvent être vendus avec l’aval du coach espagnol : Mukiele, Gonçalo Ramos, Ugarte, Skriniar, Danilo, Soler et Asensio ne font pas partie des plans de l’entraîneur du PSG pour la saison à venir. Au contraire, Fabian Ruiz, Kolo Muani et Kang-in Lee, qui ont fait l’objet de plusieurs critiques ces dernières semaines, ont été jugés intransférables par Luis Enrique. Des informations qui ne manqueront pas de mettre en alerte les supporters parisiens sur le poids et l’influence que l’ancien sélectionneur de l’Espagne est doucement en train de prendre au Paris Saint-Germain. Il faudra maintenant observer si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi lui accordent l’importance qu’il réclame, ou si le board parisien tentera de calmer Luis Enrique sur certains points.