Xavi Simons, la clause secrète qui effraie le PSG

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons fait l’objet de plusieurs rumeurs dans l’optique du prochain mercato. La presse espagnole dévoile toutefois une clause susceptible de tout changer.

Après une saison en prêt au PSV Eindhoven en 2022-2023, Xavi Simons fait le bonheur du RB Leipzig cette année… en attendant son retour au Paris Saint-Germain. Luis Enrique compte sur l’international néerlandais la saison prochaine, mais son avenir semble toujours aussi flou. Jamais un joueur prêté n’a fait l’objet d’autant de rumeurs, mais cela n’est pas une surprise car dès son prêt l’été dernier, plusieurs journalistes alertaient sur le fait que le PSG ne serait pas décideur à 100 % de l’avenir de Xavi Simons en 2024. On semble y être, et tout commence doucement à s’éclaircir pour comprendre la situation contractuelle du joueur.

Certes, le milieu offensif néerlandais est sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais selon les informations dévoilées par le Mundo Deportivo, il dispose d’une clause lui permettant d’être prêté dans le club de son choix s’il le souhaite pour la saison 2024-2025. Une clause qui change tout dans ce dossier et qui permet au FC Barcelone de rêver d’un prêt de Xavi Simons pour un an. Xavi et Joan Laporta sont d’ailleurs à fond sur le coup puisque les deux hommes se sont bien évidemment renseignés sur le contrat du joueur appartenant au PSG et ont appris qu’ils pouvaient tenter de le récupérer en prêt.

Le Barça pousse pour faire revenir Xavi Simons

Ce scénario est d’autant plus plausible que comme indiqué il y a quelques jours par la presse espagnole, Xavi Simons verrait d’un excellent œil un retour au Barça, même pour une saison. Nul doute que dans le camp des supporters parisiens mais également de Luis Enrique, cette nouvelle information sera très contrariante. Car pour l’entraîneur espagnol du PSG, Xavi Simons avait tout pour devenir un joueur clé de l’équipe dès la saison prochaine et encore plus avec le départ programmé de Kylian Mbappé. Le club de la capitale française va continuer son forcing pour séduire Xavi Simons et le convaincre de rester, mais la décision finale n’appartiendra sans doute pas au Paris Saint-Germain.