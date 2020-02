PSG : Le Real Madrid drague Neymar 7 jours sur 7

Dans : PSG.

L’été dernier, le FC Barcelone a tenté de recruter Neymar au mercato. Mais malgré les envies de départ du Brésilien, le PSG s’est montré inflexible.

En effet, il était inimaginable pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de vendre Neymar alors que ce dernier n’avait pas encore eu l’occasion de défendre les couleurs du PSG lors des matchs cruciaux de Ligue des Champions à cause de deux blessures. L’été prochain, un départ pourrait toutefois être envisagé, selon les résultats de Paris en Ligue des Champions. Et si le FC Barcelone fera sans aucun doute partie des clubs intéressés, un autre géant d’Espagne pourrait s’intéresser à Neymar, à savoir le Real Madrid. Véritable taulier de Zinedine Zidane au sein de la Casa Blanca, Casemiro pèse en tout cas de tout son poids pour que le Real Madrid se jette à l’assaut de Neymar au mercato…

« Je lui parle presque tous les jours et la vérité, c’est que je préférerais qu’il soit avec nous, au Real Madrid » a indiqué le milieu défensif du Real Madrid sur l’antenne d’Onda Cero, avant de poursuivre en évoquant un autre joueur du PSG, Kylian Mbappé. « Ce sont deux grands joueurs (ndlr : Neymar et Kylian Mbappé), deux joueurs explosifs et totalement différents ». Deux joueurs que Casemiro aimerait beaucoup compter dans l’effectif du Real Madrid, où une place est clairement à prendre à droite de l’attaque, en complément de Karim Benzema et d’Eden Hazard. Reste à voir ce que le Real Madrid décidera lors du prochain mercato. L’été dernier, le nom de Neymar avait brièvement été associé au champion d’Europe 2018 mais il se murmure que Zinedine Zidane n’est pas un grand fan de la mentalité du joueur. Dans la capitale espagnole, l’ancien n°10 de l’Equipe de France aimerait plutôt recruter Kylian Mbappé, son objectif absolu au mercato…