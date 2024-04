Le PSG voit flou avec cet intrigant dossier offensif

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Grâce à une clause de rachat de seulement 6 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a récupéré Xavi Simons après sa très bonne saison au PSV. Prêté dans la foulée au RB Leipzig, le meneur de jeu est plus que jamais proche de revenir en France.

Dans un rôle moins haut sur le terrain, Xavi Simons continue de briller et de démontrer toute l'étendue de son talent, au RB Leipzig. Auteur de 9 buts et 13 passes décisives délivrées sous le maillot du club allemand, le Néerlandais s'entend parfaitement bien avec Lois Openda et les autres joueurs de l'équipe entraînée par Marco Rose. S'il est prêté seulement une saison à Leipzig, sans option d'achat, Xavi Simons pourrait rester plus longtemps que prévu en Bundesliga. En effet, le technicien du RB Leipzig a souvent exprimé son souhait de conserver le joueur de 20 ans une saison supplémentaire. Mais si Xavi Simons a son mot à dire dans ce dossier, c'est le PSG qui possède la décision finale. Et d'après les renseignements de Sky Sports Deutschland, Paris prévoit de réintégrer le natif d'Amsterdam dans son effectif la saison prochaine. Leipzig compte tout de même sur sa bonne relation avec les dirigeants parisiens pour tenter négocier une année de plus avec Xavi Simons.

Le PSG veut récupérer Xavi Simons

Good win in a difficult stadium! 4 finals to go 🏁 pic.twitter.com/ZW3VfK7KO0 — Xavi Simons (@xavisimons) April 20, 2024

Reste à savoir quel sera le rôle de Xavi Simons au PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale va avoir besoin de joueurs créatifs. Et l'international néerlandais (14 sélections) est totalement capable d'être un joueur clé pour Luis Enrique, à différents postes au milieu de terrain, ou même plus haut, comme un ailier amovible. De son côté, Leipzig semble être attaché à vouloir conserver Xavi Simons et il n'est pas à exclure que le club allemand formule une offre pour recruter définitivement le joueur formé au FC Barcelone. Néanmoins, son prix sera assurément élevé. Il est évalué à 80 millions d'euros d'après le site spécialisé Transfermarkt. L'avenir de Xavi Simons est donc loin d'être encore joué, mais son retour au PSG semble une évidence. Les Allemands devront avoir de sérieux arguments pour changer cela, même si leur relation avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos est plutôt chaleureuse.