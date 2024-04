Surprise, le PSG craque pour Vlahovic

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Alors que le nom de Victor Osimhen revient en boucle dans l’actualité du PSG ces dernières semaines, un autre buteur de Série A plait à l’état-major parisien en la personne de Dusan Vlahovic.

A la recherche de plusieurs joueurs offensifs l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait manifesté son intérêt pour recruter l’attaquant serbe de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic. Le profil de l’ancien attaquant de la Fiorentina avait les faveurs de Luis Campos, mais le club parisien avait finalement jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos puis Randal Kolo Muani, recrutés pour un total de 180 millions d’euros bonus compris à eux deux. L’avenir de ces deux joueurs semble s’écrire au PSG pour la saison prochaine, malgré un rendement assez loin des attentes, surtout pour l’international français.

Cela étant, Luis Campos se prépare à tous les scénarios et prospecte le marché des buteurs afin de compenser un éventuel départ inattendu. A en croire le site Defensa Central, le champion de France en titre n’a pas définitivement fait une croix sur Dusan Vlahovic, et suit toujours avec la plus grande attention les prestations de l’attaquant de la Juventus Turin. Dans une équipe moribonde, qui propose rarement un football champagne, le buteur serbe de 24 ans réalise une belle saison avec 17 buts et 3 passes décisives en Série A. Le média espagnol croit même savoir que le PSG adorerait recruter Vlahovic, même si Ramos et Kolo Muani venaient finalement à rester.

Le PSG est très chaud sur Dusan Vlahovic

Attention tout de même à l’embouteillage car certes, Paris va perdre Kylian Mbappé, mais l’objectif initial de Luis Enrique était plutôt de remplacer le capitaine des Bleus par un ailier susceptible de concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. En cas de transfert de Vlahovic, dont la valeur est aujourd’hui estimée à près de 60 millions d’euros, le PSG devra impérativement s’activer pour faire partir Kolo Muani ou Ramos. A moins que Luis Enrique ait déjà dans l’idée de recruter un buteur pour ensuite convertir Randal Kolo Muani à un poste d’ailier droit de manière définitive. Plusieurs scénarios sont possibles mais quoi qu’il en soit, Dusan Vlahovic est bel et bien une cible sérieuse du PSG dans l’optique de la prochaine période de transferts.