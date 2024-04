PSG ‍: Un international français puni pour une fête de trop

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La fête est finie au Paris Saint-Germain où désormais Luis Enrique exige de ses joueurs qu'ils aient un comportement professionnel. Un international tricolore l'a récemment compris en Ligue des champions.

Personne n'a oublié les nuits diaboliques de Neymar, qui rejoignait parfois ses coéquipiers du PSG dans un état très limite, certains avaient même accusé la star brésilienne d'être parfois arrivée ivre au Camp des Loges. Et combien de fois Marco Verratti a été rappelé à l'ordre pour son hygiène de vie plus que limite ? Les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient et Nasser Al-Khelaifi pardonnait tout à son vestiaire, l'histoire de Serge Aurier, qui avait insulté Laurent Blanc lors d'une soirée animée, témoignant de ce total laisser-aller. Cependant, depuis cette saison, et la venue de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, un vrai tour de vis a été donné et désormais ceux qui voudraient profiter des nuits parisiennes le font à leurs risques et périls, comme l'a appris à ses dépens un international français.

Le PSG ne veut plus de fêtard dans son vestiaire

Le Parisien fait en effet des révélations sur ce sujet très sensible pour un club qui a longtemps laissé faire tout et n'importe quoi. « Depuis le début de saison, aucun joueur n’a dérapé sur les réseaux sociaux ou n’a été pris la main dans le sac dans une affaire extra-sportive (...) Si l’effectif continue de sortir, il se fait plus discret et quand ce n’est pas le cas, l’entraîneur martèle le message, ce qui aurait valu, selon certaines sources, sa place sur le banc à un international français confirmé lors d’un match important de C1 cette saison. Titulaire les matchs d’après, il semble avoir compris ce rappel à l’ordre », révèle le quotidien francilien, sans nommer le joueur concerné, même si chacun se fera sa petite idée sur son identité. Luis Enrique a ainsi fait passer un message que visiblement tout le monde a compris au PSG. Et ce n'est pas fini.

Désormais, Luis Campos et le technicien espagnol ont non seulement décidé de faire de la discipline un pilier essentiel du fonctionnement du Paris Saint-Germain, mais en plus les deux hommes s'intéressent de près à cet aspect des choses lors du recrutement. Ceux qui souhaiteront rejoindre le PSG juste pour profiter de la capitale, plus que pour défendre le maillot, n'auront plus aucune chance de signer à Paris. Un critère qui change la donne et qui contribue probablement au fait que les champions de France sont passés d'une des équipes qui courait le moins lors de chaque match à l'une de celles qui parcourent le plus de distance.