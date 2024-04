PSG-Dortmund ‍: 6490 euros la place, Paris écoeure ses supporters

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les derniers billets pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund se sont arrachés ce vendredi. Et le revendeur officiel du Paris Saint-Germain affiche déjà des prix qui font scandale.

Avec déjà plus de 30.000 abonnés, et les loges réservées à la saison, il était évident qu'il n'y aurait pas assez de tickets pour la totalité des supporters parisiens tentés de venir au Parc des Princes pour assister au match retour de C1 entre l'équipe de Luis Enrique et Dortmund le mardi 7 mai. Résultat, dès la mise en vente des rares tickets pour le grand public, la file d'attente en ligne a frôlé les 100.000 personnes, faisant quelques heures, mais surtout énormément de malheureux. Après quelques minutes, tout était sold out, le PSG adressant le message suivant à ses fans : « Nous apprécions grandement votre intérêt et vous encourageons à consulter ticketplace. Merci de votre compréhension. ». Très vite, sur Ticketplace, qui est la plate-forme officielle du Paris Saint-Germain pour la revente de billets, des offres sont arrivées.

Et on ne parle pas d'un marché noir, mais bien d'une organisation mise en place par le PSG pour aider à remettre les billets en vente pour ceux qui en auraient acheté et n'en voudraient plus. Ce vendredi après-midi, un supporter revendait un ticket dans la tribune la plus proche de la corbeille du Parc des Princes au prix de 5.500 euros. De quoi s'étouffer, mais ce n'est pas tout. Car en plus de cela, Ticketplace prend 990 euros de frais de réservation, et il faut ajouter à cela 165 euros de TVA. Le total est ahurissant.

Aller en Allemagne voir Dortmund-PSG coûte moins cher aux supporters parisiens

Ce qui est dingue, c’est que ça coûte moins cher de se déplacer à Dortmund + prendre 1 nuit d’hôtel + billet de match, que d’aller voir le match retour au parc https://t.co/v58TChrqJT — Mystic PSG❤️💙 (@Salamandredu94) April 24, 2024

Car si vous souhaitez vraiment acheter cette place tout à fait légalement, il vous faudra débourser 6490 euros. Bien évidemment, on trouve aussi des places moins chères, mais aucune à moins de plusieurs centaines d'euros. De quoi faire réagir les supporters du PSG, scandalisés que les dirigeants parisiens puissent gérer de cette manière la revente des billets en se gavant via Ticketplace et en laissant faire des personnes qui abusent complètement du système. Cela avait déjà été dénoncé dans les passé, mais très clairement rien n'a été fait pour corriger cela.

Surtout que certains ont calculé que pour les fans du Paris Saint-Germain, il était désormais moins coûteux de prendre un billet de train pour l'Allemagne, une chambre d'hôtel et un ticket au Signal Iduna Park de Dortmund dans le parcage parisien que de venir au Parc des Princes. En effet, le club allemand vendait pour 22,50 euros les tickets aux supporters du PSG qui souhaitaient venir se frotter au Mur Jaune le 1er mai prochain. Quoi qu'il en soit, on comprend mieux pourquoi Nasser Al-Khelaifi souhaite très vite avoir un Parc des Princes avec nettement plus de sièges disponibles, ou même un nouveau stade.