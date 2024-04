Habib Beye envoie aussi son CV au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Nouvel entraîneur à la mode au sein du football français depuis quelques saisons, Habib Beye a évoqué ses grandes ambitions qui pourraient l’amener un jour vers l’OM… ou le PSG.

Joueur, consultant et désormais entraîneur, Habib Beye enchaîne les métiers avec une certaine réussite. Puisque l’ancien défenseur a réussi une belle performance cette saison : faire remonter le Red Star en Ligue 2 quelques années après sa descente en National. Avec un gros budget, le club parisien a marché sur la concurrence en collant dix points à son premier poursuivant. Assuré de monter à quatre journées de la fin du championnat, le Red Star ne sait pas encore si Habib Beye sera son coach la saison prochaine en L2. En fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur de 46 ans a de grandes ambitions et se pose des questions. Courtisé par des clubs de Ligue 1, comme Brest avant l'arrivée d'Eric Roy ou l'Olympique Lyonnais avant la venue de Fabio Grosso un peu plus tôt dans la saison, Beye ne veut pas se fermer des portes.

« Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »

« Pour l’instant, ma décision n’est pas prise pour mon avenir. Pour plusieurs raisons. La première c’est que quand on s’était vu avec le président Patrice Haddad, on s’était dit qu’on allait au bout du contrat. Je vais voir mon président dans quelques jours pour discuter du projet futur. On va discuter pour savoir quelles sont les ambitions du club. J’ai l’ambition pour entraîner au plus haut niveau. Quand on voit les clubs qui m’ont sollicité (OL et Brest), je me pose la question si ce n’est pas le moment d’aller au plus haut niveau. Ce qui est certain c’est que je n’irai pas dans un autre club de Ligue 2. J’ai la liberté de choisir mon avenir. Entraîner l’OM un jour ? On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? Et le PSG ? C'est une question difficile à aborder. Il y a des clubs qui sont très difficiles de refuser. Ce n'est pas parce que tu as un attachement à l'OM que tu vas dire catégoriquement : 'Je ne peux pas entraîner le PSG'. Déjà si un jour le PSG s'intéresse à mon profil, ce sera une très très bonne nouvelle », a lancé, sur RMC, l’actuel entraîneur du Red Star, qui reste donc à l’écoute d’un bon projet en L1 en vue de la saison prochaine.