Rennes fixe un prix spécial PSG pour Désiré Doué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir misé sur Bradley Barcola l’été dernier, le PSG est prêt à s’offrir une nouvelle pépite française avec Désiré Doué. Mais le Stade Rennais ne fera aucun cadeau au club de la capitale.

Il semblerait que le Paris Saint-Germain en est bel et bien terminé avec les stars planétaires telles que Neymar ou encore Lionel Messi. La stratégie du club parisien a évolué et désormais, la priorité est de recruter de jeunes talents à développer et susceptibles de parfaitement s’intégrer dans le plan de jeu de Luis Enrique. L’été dernier, le champion de France en titre n’a d’ailleurs pas hésité à mettre 50 millions d’euros sur la table pour un jeune joueur en la personne de Bradley Barcola. Le pari est clairement gagnant au vu de l’évolution de l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, et le PSG semble prêt à réitérer l’opération.

La nouvelle cible de Luis Campos se nomme Désiré Doué, mais le Stade Rennais ne sera pas facile à convaincre pour lâcher son joyau. Malgré de multiples intérêts, de la part du PSG mais également du Bayer Leverkusen, de Leipzig et de quelques clubs anglais, le Stade Rennais tient bon… pour l’instant. A en croire le compte insider PSG Inside Actus, les dirigeants du club breton aimeraient garder leur joueur, mais pas à n’importe quel prix. En cas de proposition à hauteur de 50 millions d’euros, Désiré Doué pourrait faire ses valises.

Désiré Doué aimerait rester en Ligue 1

Une somme qui parait élevée pour un joueur encore très jeune et qui a très peu joué en coupe d’Europe, mais Rennes semble tout simplement s’aligner sur le prix de vente de Bradley Barcola, qui n’avait pas beaucoup plus d’expérience au moment de son départ de l’OL. Deux questions vont désormais se poser. La première est de savoir si le PSG est prêt à investir de nouveau une telle somme pour recruter un grand espoir du football français. La seconde consiste à savoir si Désiré Doué fait de Paris sa priorité, ce qui pourrait bien être le cas selon le compte insider, qui affirme que le milieu offensif de Rennes privilégie un avenir en Ligue 1 afin de continuer sa progression avant de viser la Premier League ou la Bundesliga dans un second temps.