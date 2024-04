PSG ‍: Araujo s’est fait piéger, Barcola en rigole

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Grand artisan de la victoire contre le FC Barcelone (1-4) en Ligue des Champions la semaine dernière, Bradley Barcola a raconté son quart de finale retour à Montjuïc. L’ailier du Paris Saint-Germain est notamment revenu sur le carton rouge du Blaugrana Ronald Araujo. Un fait de jeu bien préparé.

Inexpérimenté en Ligue des Champions, Bradley Barcola n’a pourtant pas tremblé avant de disputer le quart de finale retour contre le FC Barcelone. « Je me suis dit que j'allais jouer mon jeu comme d'habitude, a confié l’ailier du Paris Saint-Germain dans des propos relayés par RMC. Je suis arrivé concentré sur le terrain. » Puis le match a mal débuté avec le but de Raphinha pour le Barça dès la 12e minute. Pas de quoi inquiéter l’ancien Lyonnais.

« Honnêtement, même pas un petit peu de doute, a-t-il assuré. Souvent, quand on prend un but, moi j'ai le réflexe de regarder mes coéquipiers pour voir leur tête, et là je n'ai vu aucun doute. Je n'ai même pas senti un peu de peur ou autre. Donc ça, directement ça rassure. Je me suis dit "c'est parti, on est tous dans le même état d'esprit". Voilà pourquoi je pense qu'on a réussi à faire cette remontée. » Ce revirement de situation est également lié à l’exclusion du défenseur blaugrana Ronald Araujo, qui a eu la mauvaise idée de commettre une faute sur Bradley Barcola alors que ce dernier filait au but. Un coup bien préparé par le Parisien.

Un coup prémédité

« Je savais qu’Araujo allait très vite, a raconté la recrue estivale. Du coup, sur cette action je me suis dit que j'allais passer devant lui. Au match aller, j'avais eu une action un peu similaire et je n'étais pas bien passé devant lui donc il m'avait rattrapé. Sauf que là je me suis dit "je vais directement passer devant lui. Au moins je sais qu'il ne pourra rien faire. Soit il fait faute, soit je suis en un contre un (contre le gardien)". Au final il fait cette faute. Mince pour eux... (Il rit) Après ça nous déclenche directement et ça nous fait beaucoup de bien. » Les Barcelonais, eux, ont pris un gros coup sur la tête dont ils ont encore du mal à se remettre.