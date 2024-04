PSG ‍: Kylian Mbappé fait tomber un record XXL avant de partir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Parfois critiqué au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé continue pourtant d’affoler les compteurs. Titulaire à Lorient mercredi, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a inscrit un doublé.

Préservé contre Lyon dimanche soir au Parc des Princes (4-1), Kylian Mbappé était titulaire pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Lorient, mercredi en match en retard. Aligné dans le couloir gauche par Luis Enrique, le n°7 du PSG a réalisé un excellent match, ponctué par un joli doublé. Malgré quelques critiques ces dernières semaines, l’international français répond toujours présent et affiche toujours des statistiques à couper le souffle. Avec ses deux buts au Moustoir, l’originaire de Bondy a inscrit ses 42e et 43e but de la saison toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris SG… un record pour lui sur une saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Autant dire que l’ancien attaquant de l’AS Monaco marque une nouvelle fois l’histoire de son club avant de partir lors du prochain mercato, probablement au Real Madrid. Et ce n’est pas terminé puisque Kylian Mbappé a encore huit matchs (si le PSG se qualifie en finale de Ligue des Champions) pour améliorer son total et pourquoi pas viser la barre des 50 buts. Ouest-France rappelle dans son édition du jour qu’avant cette saison, son meilleur total remontait à la saison dernière avec 41 buts avec le PSG.

Son record est donc battu et se décompose comme suit : 26 buts en Ligue 1, 8 buts en Ligue des Champions, 1 but au Trophée des Champions et 8 buts en Coupe de France dont au total 10 penaltys. Connaissant l’appétence du joueur pour ce type de statistiques et de records, nul doute que « KM7 » ne voudra pas s’arrêter en si bon chemin. Prochains adversaires du PSG d’ici la fin de la saison, Le Havre, Dortmund, Toulouse, Nice, Metz et Lyon peuvent trembler.