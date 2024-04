PSG ‍: Le futur maillot extérieur a fuité

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le compte spécialisé Footy Headlines a dévoilé en avant-première le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Assez surprenante, la tunique garde les couleurs traditionnelles du maillot à domicile, à savoir le bleu et le rouge en plus d’un blanc très présent. Le design est original et ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais le côté historique sera apprécié puisque ce futur maillot extérieur du PSG pour la saison 2024-2025 est inspiré de celui de la saison 1990-1991, à l’époque où Alain Afflelou et RTL étaient les sponsors principaux du club parisien.