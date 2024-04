Le PSG champion de France, enfin presque

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le calendrier étant étrangement bricolé, et malgré sa victoire (1-4) à Lorient, la troisième consécutive sur ce score toutes compétitions confondues, le PSG n'est pas encore officiellement Champion de France.

Le PSG savait qu'en cas de victoire ce mercredi à Lorient, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le titre de champion de France pouvait tomber dans son escarcelle. Seul problème, la LFP n'a pas programmé la rencontre entre Monaco et Lille à la même heure. Cependant, avant même de savoir le résultat d'ASM-LOSC, la formation de Luis Enrique devait faire le travail au Moustoir et cela a été le cas.

Après un petit round d'observation, Dembélé ouvrait le score (0-1, 19e), et trois minutes plus tard, Mbappé, sur un geste un peu chanceux, doublait la mise (0-2, 22e). La situation était évidemment compliquée pour les Bretons, relégables, et cela le devenait encore plus après la pause puisque sur un débordement génial de Mbappé, Dembélé marquait facilement son premier doublé sous le maillot du PSG (0-3, 60e).

De quoi permettre à l'entraîneur parisien de changer presque la moitié de son équipe, au moment où les Merlus commençaient à se faire plus pressant. Cela se concrétisait par un superbe but de la tête signé Bamba sur un service de Mendy (1-3, 73e). Mais, histoire de répéter le même scénario qu'à Barcelone et contre l'OL, Mbappé y allait lui aussi de son doublé et portait le score à (1-4, 90e). Le PSG va donc devoir attendre deux heures avant d'en savoir plus, tandis que Lorient reste dans la zone rouge avant la réception de Toulouse dimanche prochain. Cette fois, les Merlus devront impérativement prendre des points. Pour Paris, si Monaco s'impose à Louis II, il faudra attendre le week-end prochain, et le match PSG-Le Havre pour voir Paris décrocher officiellement son douzième de Champion de France. Mais il n'y a plus réellement de suspense en Ligue 1.