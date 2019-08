PSG : Neymar au Real Madrid grâce à une offre monstrueuse ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Prévue ce samedi à 13h, la conférence de presse de Thomas Tuchel à la veille de PSG-Nîmes sera probablement très suivie en Espagne, et même plus globalement en Europe. Car depuis 24h il se dit que Neymar ne souhaite pas disputer cette rencontre et forcément l'entraîneur du Paris Saint-Germain annoncera si oui ou non la star brésilienne sera présente au Parc des Princes dimanche soir. En attendant, de l'autre côté des Pyrénées on persiste et signe, c'est désormais le Real Madrid qui a l'avantage dans ce dossier, Florentino Perez et Zinedine Zidane étant prêts à faire venir Neymar d'ici la fin du mercato. Et à à priori, le président des Merengue a décidé de frapper fort pour convaincre le Brésilien d'oublier définitivement le FC Barcelone.

Ce samedi, Sport affirme que le Real Madrid propose un salaire colossal de 40ME par an à Neymar et un contrat de 5 ans, soit au total 200ME. Forcément, cette somme a de quoi faire réfléchir le clan Neymar toujours très sensible à l'aspect financier des opérations, et même à le détourner du Barça, qui ne s'alignera pas sur ce salaire. Reste que si le Real Madrid veut Neymar, il va tout de même falloir ficeler le transfert avec le Paris Saint-Germain. Car même si Nasser Al-Khelaifi et Florentino Perez s'apprécient, le dirigeant qatari du PSG n'offrira pas Neymar à un concurrent en Ligue des champions. Il reste trois semaines dans ce mercato pour boucler tout cela. Ou pas.