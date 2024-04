Lunin au PSG, Luis Campos prépare une surprise

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va vivre de grands bouleversements l'été prochain au mercato. Le départ de Kylian Mbappé devra être comblé, comme certains autres postes importants.

Paris peut encore vivre une fin de saison historique avec un triplé à réaliser. Le chemin est encore long mais des joueurs jouent gros. C'est le cas de Kylian Mbappé, qui partira en fin de saison au Real Madrid. Mais d'autres éléments seront aussi scrutés avec attention, comme Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est toujours aussi fort sur sa ligne mais montre des lacunes importantes au pied et dans ses sorties aériennes. Il se dit même que son avenir pourrait dépendre de cette fin de saison excitante pour le PSG. Surtout que les champions de France lorgnent sur le profil d'autres gardiens à recruter. C'est en tout cas ce qu'annonce ces dernières heures Eduardo Inda.

Lunin au PSG, l'information surprise

Pour El Chiringuito, le journaliste espagnol a en effet indiqué que le PSG faisait partie des clubs intéressés par le recrutement Andriy Lunin, qui sera en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2025 : « Il y a un joueur dont le contrat se termine l'année prochaine et il est normal que Madrid veuille qu'il continue l'aventure. Mais il pense partir cette année ou l'année prochaine librement s'il n'est pas titulaire. Il a trois offres. Une du PSG, mais il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une troisième du Bayern Munich. C'est un bon gardien, il le montre ». Lunin, qui profite de pas mal de temps de jeu cette saison au Real Madrid avec la blessure de Thibaut Courtois, n'est pas assuré de continuer sur sa lancée avec le retour du Belge. Jorge Mendes, son agent, se réunira prochainement avec l'Ukrainien pour décider de l'avenir. Toutes les options paraissent plausibles. Le PSG, qui compte pour le moment Sergio Rico, Alexandre Letellier, Keylor Navas, Arnau Tenas et Gianluigi Donnarumma, devra en tout cas faire des choix forts l'été prochain. Il n'y aura pas la place pour tout le monde !