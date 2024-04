PSG ‍: Rodrygo reçoit cinq offres, Paris est là

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec le Real, Rodrygo est l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe, car on ignore quel sera sera le statut du Brésilien à Madrid avec la signature de Kylian Mbappé. Outre les cadors anglais, le PSG est également intéressé par l’attaquant madrilène.

Après un début de saison difficile, Rodrygo a retrouvé des couleurs au Real Madrid. Auteur de 17 buts et 8 passes décisives, l’international brésilien est l’une des armes offensives principales à la disposition de Carlo Ancelotti, avec Jude Bellingham et Vinicius Junior. La saison prochaine en revanche, l’entraîneur italien va devoir se creuser la tête pour faire jouer tous ses attaquants, car le Real Madrid va être renforcé par les signatures d’Endrick et surtout de Kylian Mbappé. Rodrygo pourrait être le grand perdant de l’été, et son temps de jeu pourrait être revu à la baisse.

De quoi attirer l’attention de plusieurs clubs européens, qui rêvent de recruter Rodrygo en lui offrant un statut de titulaire indiscutable qu’il n’aura peut-être plus au Real Madrid. A en croire le site OK Diario, l’attaquant merengue a déjà reçu cinq offres dans l’optique de la saison prochaine : Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal… et le Paris Saint-Germain. Sans surprise, le club de la capitale française s’est positionné pour recruter Rodrygo et en faire le digne successeur de Kylian Mbappé.

Le PSG prêt à miser plus de 100 ME sur Rodrygo ?

Cette information n'est pas surprenante car l’intérêt du PSG pour Rodrygo est évoqué depuis plusieurs mois, mais il pourrait se concrétiser avec une offre de transfert officielle. Le média espagnol reste en revanche très mystérieux sur la valeur marchande de Rodrygo et sur le prix exigé par le Real Madrid pour le vendre. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur de l’ancien joueur de Santos se situe aux alentours de 100 millions d’euros. La question est maintenant de savoir si Rodrygo souhaite quitter le Real Madrid, ce qui n’est pas du tout certain. Encore récemment, l’international brésilien (22 sélections, 5 buts) avait fait savoir que le club merengue était sa famille et que malgré la concurrence féroce qui l’attend la saison prochaine, il n’avait aucunement l’intention de faire ses valises.