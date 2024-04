Un nouveau Bleu recruté, le PSG place ses pions

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après les arrivées de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani l’été dernier, le Paris Saint-Germain envisage d’attirer un nouvel international français. Le club de la capitale s’est renseigné sur la situation du milieu monégasque Youssouf Fofana.

Unique buteur du choc face à Lille (1-0) mercredi en Ligue 1, Youssouf Fofana (25 ans) a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Le milieu de l’AS Monaco a complété son profil avec davantage de présence près de la surface adverse. Ce n’est pas un hasard si l’ancien joueur de Strasbourg montre également une progression dans ses performances avec l’équipe de France. A ce rythme, son évolution devrait passer par un départ cet été. D’autant que sa situation contractuelle lui ouvrira sans doute la porte.

Il est tard mais pourquoi attendre ?



Régalez-vous avec cette frappe limpide de @YFofana19_ 😍



1⃣-0⃣ #ASMLOSC pic.twitter.com/FvEVLNFoBK — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 24, 2024

Rappelons effectivement que Youssouf Fofana arrive à un an de la fin de son contrat, sachant qu’une prolongation ne semble pas d’actualité. Pour éviter de le perdre libre l’année prochaine, l’AS Monaco va probablement tenter de le transférer. La tâche s’annonce plutôt facile dans la mesure où l’international français ne manque pas de courtisans. Nos confrères de Foot Mercato citent Arsenal, le Milan AC et l’Atlético Madrid, en plus du Paris Saint-Germain. Ce n’est évidemment pas la première fois que le club francilien est associé au Monégasque.

Le prix de Fofana

Cette fois, la source indique que les Parisiens ont pris des renseignements sur Youssouf Fofana. Le futur champion de France a peut-être pris connaissance du montant réclamé par l’AS Monaco. Il y a quelques semaines, La Gazzetta dello Sport affirmait que le prix du milieu de terrain était fixé à 30 millions d’euros. Une somme abordable pour les formations intéressées, à commencer par le Paris Saint-Germain à qui Youssouf Fofana, en tant qu’originaire de la région parisienne, a déjà lancé plusieurs appels du pied ces dernières années.