PSG : Objectif Mbappé, le Real Madrid bloque 300 ME !

Dans : PSG.

Depuis son embrouille avec Thomas Tuchel lors du match entre le PSG et Montpellier, Kylian Mbappé est au cœur de nombreuses rumeurs dans l’optique du mercato estival.

En conférence de presse, le coach du PSG avait désamorcé la bombe, affirmant qu’il n’y avait pas de crise avec l’international tricolore. « Je ne suis pas énervé personnellement. Je suis l’entraîneur, c’est un joueur au top. Et on a besoin de lui pour gagner des matches difficiles et tous les trois jours » expliquait notamment Thomas Tuchel, trois jours après sa prise de bec en public avec Kylian Mbappé. Reste que cette scène, lors du match face à Montpellier, a donné du grain à moudre aux médias européens, lesquels affirment que le Real Madrid est plus attentif que jamais à la situation.

Mbappé, plus que jamais la priorité du Real

Le club de la Casa Blanca se tient prêt à dégainer une offre pour récupérer Kylian Mbappé cet été… Et selon le tabloïd anglais The Sun, la direction du Real Madrid a d’ores et déjà bloqué une somme colossale pour le transfert de Kylian Mbappé, que celui-ci se concrétise l’été prochain ou en juin 2021. En effet, le journal révèle que Florentino Pérez est prêt à consentir un effort XXL avec une offre à 300 ME cash pour s’offrir les services de Kylian Mbappé, dans les radars du club espagnol depuis son éclosion à l’AS Monaco.

Pour rappel, le contrat de l’avant-centre du Paris SG court jusqu’en 2022 dans la capitale française. Et du côté du Real Madrid, l’objectif est d’attendre que Kylian Mbappé refuse une offre de prolongation de Nasser Al-Khelaïfi afin de passer à l’offensive, sans pour autant entrer en conflit de manière frontale avec le Qatar. Reste à voir si le plan du Real Madrid fonctionnera alors qu’en parallèle, Liverpool suit également le dossier et se tient prêt à dégainer une offre en cas de départ surprise de Mohamed Salah ou de Sadio Mané.