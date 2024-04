Son petit protégé blindé, le PSG rassure Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat cet été, le jeune Senny Mayulu ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif a trouvé un accord avec ses dirigeants pour un premier bail professionnel. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, séduit par les qualités du titi.

Loin de faire l’unanimité auprès des médias, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord au sein de son vestiaire. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a gagné la confiance de son groupe au fil de sa première saison dans la capitale. Ses méthodes, récompensées par d’excellents résultats sur tous les tableaux, plaisent en interne. Et l’on ne parle pas seulement des cadres de l’effectif. Les moins expérimentés n’ont pas non plus à se plaindre étant donné que Luis Enrique n’hésite pas à les lancer dans le grand bain.

🗣 Luis Enrique sur Senny Mayulu :



« C'est une des surprises ! C'est un joueur parfait pour mon style de jeu. Il est similaire à Warren. Je suis très content qu'il continue au club et qu'il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important. » 🇫🇷✨ pic.twitter.com/Fq8B4DWwL8 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 26, 2024

Sans parler du cas Warren Zaïre-Emery, solidement installé dans le onze de départ, le coach espagnol s’appuie sur d’autres jeunes comme Senny Mayulu. Cette saison, le milieu offensif de 17 ans a déjà disputé quatre matchs de Ligue 1, dont deux comme titulaire, plus ses deux apparitions en Coupe de France. On comprend que Luis Enrique apprécie particulièrement le profil du titi parisien. Ce qui représente forcément un argument en faveur de la direction. En effet, Senny Mayulu, en fin de contrat cet été, négocie un premier bail professionnel avec le Paris Saint-Germain.

Mayulu déjà très convoité

Et selon les informations de L’Equipe, les deux parties seraient parvenues à un accord. La nouvelle devrait ravir l’entraîneur du futur champion de France. En revanche, les clubs intéressés par l’international U19 français apprécieront moins l’évolution de ces discussions. Le site du quotidien sportif évoque l’intérêt de grosses écuries européennes, à commencer par le Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain, encore marqué par certains départs comme celui de Kingsley Coman en 2014, s’est donc activé pour éviter de perdre un jeune talent très prometteur.