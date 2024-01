La stratégie du PSG pour garder Mbappé, c'est étonnant

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de changer d'angle d'attaque par rapport à 2022 pour essayer de prolonger Kylian Mbappé. Pas de clash au menu, une grosse offre et beaucoup de bienveillance de la part de Nasser Al-Khelaïfi.

Quelques prises de parole publiques, des contacts indirects, Nasser Al-Khelaïfi n’effectue pas un battage médiatique aussi impressionnant qu’en 2022 pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG. C’est une stratégie totalement assumée de la part du président qatari, qui se veut beaucoup plus zen, notamment par rapport au bras de fer de l’été dernier. Pour le président historique du club de la capitale, il est inutile de faire crouler son attaquant sous la pression, alors qu’il y a encore une saison en cours.

Selon la version du Moyen-Orient de la chaine BeIN Sports, qui est pas trop mal placée pour parler de la stratégie du PSG, la volonté du Qatar est de ne pas forcer les choses. L’accord trouvé l’été dernier lui permet de retomber sur ses pattes sur le plan financier en cas de départ de KM7, et le but n’est plus de forcer Mbappé à rester en le harcelant lors de ses derniers mois à Paris. Par cette approche plus douce, tout en lui proposant deux types de contrat, un court avec une porte de sortie et un plus long pour s’inscrire dans la durée jusqu’en 2028, Nasser Al-Khelaïfi espère aussi montrer que le PSG a grandi, et n’est plus dépendant de ses stars comme ce fut le cas à l’époque de Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou Messi.

Le PSG n'est pas super optimiste

Ce discours permet aussi de prendre avec philosophie les rumeurs autour de l’avenir de Mbappé, et notamment l’annonce par Sports Zone d’un accord trouvé avec le Real Madrid pour y signer en fin de saison. Même si Nasser Al-Khelaïfi grince des dents, il fait confiance à son attaquant pour observer un rendez-vous prochainement afin de faire le point sur la situation, et de toute façon lui annoncer si jamais il devait quitter son club de coeur. Une décision qui reste tout de même crainte du côté du club de la capitale, puisque Le Parisien révélait récemment que dans les coulisses du siège, on voyait mal les discussions repartir dans le sens d'une prolongation de l'international français. Mais le mois de janvier n'est pas terminé, et il peut encore se passer beaucoup de choses à tous les niveaux.