Bruno Guimaraes au PSG, le Qatar dans la sauce

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu défensif de très haut niveau dans l’optique de la saison prochaine, le PSG est fan du profil de Bruno Guimaraes. Mais l’avenir de l’international brésilien devrait s’écrire en Premier League.

Transfuge de l’OL pour 40 millions d’euros en janvier 2022, Bruno Guimaraes s’est imposé en l’espace d’un an et demi comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste. En effet, le numéro 39 de Newcastle brille Outre-Manche, à tel point que ses performances font désormais de lui un titulaire à part entière avec la sélection brésilienne (20 sélections). Sous contrat avec les Magpies jusqu’en juin 2028, le natif de Rio de Janeiro pourrait être tenté par une nouvelle aventure la saison prochaine.

Le mercato estival approche et le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour faire revenir Bruno Guimaraes en Ligue 1. D’après la presse anglaise, le joueur de 26 ans dispose d’une clause libératoire estimée à 110 millions d’euros, une somme colossale mais qui n’effraie pas le PSG. Néanmoins, le club de la capitale ne fait pas office de favori dans ce dossier, selon les informations du Telegraph. Bruno Guimaraes a plus de chances de rester en Premier League, un championnat ultra-compétitif dans lequel il se sent bien et où il est extrêmement courtisé.

Bruno Guimaraes entre Arsenal et Manchester City

Le journaliste Sam Dean croit savoir que Manchester City et Arsenal sont prêts à offrir un pont d’or au milieu de terrain de la sélection brésilienne. Un duel entre les deux cadors de la Premier League est déjà en cours en coulisses afin de savoir qui va rafler la mise. Un nouveau duel épique entre Arsenal et Manchester City, qui s’étaient déjà affrontés l’an passé à la même époque pour Declan Rice, qui brillait alors du côté de West Ham, et qui avait finalement rejoint les Gunners pour 116 millions d’euros. La question est maintenant de savoir si cette fois encore, l’équipe de Mikel Arteta raflera la mise ou si Manchester City se montrera plus convaincant pour attirer Bruno Guimaraes. Quoi qu’il en soit, le PSG semble définitivement hors course dans ce dossier prestigieux qui avait de quoi faire saliver les supporters rouge et bleu.