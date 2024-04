PSG ‍: Le flop Renato Sanches fait un caprice au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à l’AS Roma l’été dernier, Renato Sanches a vécu une saison blanche avec onze petits matchs au compteur, pour un total ne dépassant pas les 300 minutes. Un véritable fiasco.

Cela ne fait aucun doute, le flop Renato Sanches va faire son retour au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Trop souvent blessé, l’international portugais n’a pas été en mesure d’apporter quoi que ce soit à l’AS Roma, qui ne le conservera pas à l’issue de la saison et on peut le comprendre. Le profil du joueur aurait pu intéresser Luis Enrique sur le plan technique, mais l’ancien sélectionneur de l’Espagne a horreur des joueurs peu fiables et sur lesquel il ne peut pas compter physiquement. Par conséquent, il est quasiment acté que Renato Sanches quittera le PSG dans les semaines ou les mois à venir. Encore faut-il trouver un club assez fou pour tenter le pari avec l’ancien Lillois, malgré sa fragilité physique hors du commun.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

A en croire le journaliste Sébastien Vidal, un championnat est sur le coup : la Turquie. En effet, Galatasray et Fenerbahçe ont l’intention de se rapprocher du PSG dans les prochaines semaines afin de prendre des informations, et pourquoi pas accueillir Renato Sanches. Mais alors qu’il s’agissait d’une superbe nouvelle pour les dirigeants du club parisien, le journaliste nous apprend que le milieu de terrain portugais n’a aucunement l’intention de rejoindre la Turquie. Renato Sanches n’est « pas emballé » par le championnat turc et a donc refusé de négocier avec le Fener et Galatasaray. Un coup dur pour le PSG, qui risque de ne pas trop apprécier que son joueur fasse le difficile de cette manière alors qu’il ne joue quasiment plus depuis de longs mois. Les dirigeants du club parisiens ne sont peut-être pas au bout de leur peine avec Renato Sanches, dont le contrat dans la capitale française court jusqu’en 2027.