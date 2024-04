Nico Williams au PSG, réponse le 26 mai ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est très chaud pour recruter Nico Williams, auteur d’une saison phénoménale en Liga. Mais le transfert de l’international espagnol à Paris dépendra du classement final de l’Athletic Bilbao.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un vide au Paris Saint-Germain, mais l’état-major du club parisien est confiant sur sa capacité à rebondir sans sa star. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont déjà prouvé en Ligue des Champions qu’ils étaient au niveau et que grâce à eux, le PSG devrait avoir de très beaux jours sur la scène européenne. Cela ne veut pas dire pour autant que le champion de France en titre ne va pas recruter pour compenser la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, bien au contraire. Plusieurs profils sont étudiés, de Lamine Yamal à Victor Osimhen en passant par Désiré Doué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NICOLAS WILLIAMS ARTHUER (@nicolas_williams9)

A en croire la presse espagnole, l’une des cibles privilégiées par Luis Enrique se nomme Nico Williams. Il faut dire que le jeune attaquant espagnol (21 ans) réalise une saison dingue à l’Athletic Bilbao, avec 6 buts mais surtout 14 passes décisives. Ailier droit capable de jouer à gauche, la pile électrique de la Roja est un véritable crack et Luis Enrique ne veut pas passer à côté. Selon les informations du site Todo Fichajes, Nico Williams est le choix n°1 de l’entraîneur du PSG, et cette piste n’est pas la plus onéreuse puisque l’attaquant de Bilbao dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros.

Nico Williams décidera de son avenir en fin de saison

Le club de la capitale est prêt à payer ce prix pour s’offrir Nico Williams, mais encore faut-il que le joueur soit enclin à quitter son club formateur. Ce n’est pas encore le cas puisque selon le média espagnol, le natif de Pampelune se donne jusqu’à la fin du championnat pour faire son choix, soit le 26 mai prochain. Concrètement, Nico Williams a de grandes chances de quitter l’Athletic Bilbao si le club basque ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. En cas de qualification pour la C1 en revanche, l’attaquant de la Roja devrait vivre cette belle expérience dans son club formateur, avant de sans doute partir en 2025. Actuellement, l’Athletic Bilbao est 5e avec 3 points de retard sur le 4e, l’Atlético de Madrid. Or, seuls les quatre premiers seront qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine.