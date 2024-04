Osimhen au PSG, accord annoncé à Naples

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La presse napolitaine annonce que le club de Naples et le Paris Saint-Germain sont en passe de s'entendre pour le transfert de Victor Osimhen moyennant le paiement de la clause libératoire du buteur.

Moins de 24 heures après les révélations du Parisien sur l'intérêt très fort du PSG pour Lamine Yamal, le jeune attaquant du Barça, le quotidien napolitain Il Mattino annonce, lui, que c'est Victor Osimhen qui va rejoindre les champions de France en titre la saison prochaine. L'ancien attaquant de Lille serait même « à un pas » du Paris Saint-Germain et que le deal sera officialisé après la fin de la saison quand Aurelio de Laurentiis aura reçu les 120 millions de la clause libératoire. Ce n'est évidemment pas la première fois que le nom de l'international nigérian de 25 ans est associé au Paris Saint-Germain, mais nos confrères italiens en sont désormais persuadés, le mercato estival 2024 sera le bon pour Victor Osimhen et Naples.

Naples souhaite vendre Osimhen, ça se voit

Le 23 décembre dernier, le Napoli avait officialisé la prolongation de contrat, et la hausse de salaire qui allait avec, de Victor Osimhen. Ce dernier est à présent lié jusqu'en 2026 avec l'actuel huitième de Serie A, mais il n'échappait à personne que cette prolongation permettait surtout au propriétaire de Naples de pousser le curseur de la clause libératoire au-delà des 100 millions d'euros. Aurelio de Laurentiis est un habile négociateur, et le boss du Napoli sait que peu des clubs peuvent se permettre de payer une clause aussi forte. Le Paris Saint-Germain est en mesure de le faire, et forcément si réellement Nasser Al-Khelaifi et Luis Enriques valident ce profil, alors le transfert peut se faire, remplissant ainsi les caisses de Naples et libérant le club d'un très gros salaire.

Cependant, Il Mattino rappelle que Victor Osimhen vit une saison très difficile en Campanie avec seulement 15 buts toutes compétitions confondues contre 31 la saison passée. Une saison qui avait vu son club finir champion d'Italie. Non seulement ce ne sera pas le cas en 2023-2024, mais en plus le Napoli ne jouera pas la Ligue des champions, et probablement pas une coupe européenne. De quoi forcément pousser Osimhen à partir cet été. Outre le PSG, des clubs saoudiens auraient pris contact avec De Laurentiis mais refuseraient de payer 120 millions d'euros pour le recruter.