Le PSG fonce à Chelsea pour s'offrir ce défenseur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG multiplie les pistes dans le secteur défensif dans l’optique de la saison prochaine alors que Luis Enrique souhaite recruter un défenseur central à fort potentiel. Le club de la capitale apprécie le profil de Levi Colwill, international anglais de 21 ans qui évolue à Chelsea.

Les grands clubs européens le savent, il y aura de belles affaires à réaliser du côté de Chelsea lors du prochain mercato. Neuvième de Premier League, l’équipe de Mauricio Pochettino n’a plus aucune chance de se qualifier en coupe d’Europe, et plusieurs joueurs n’accepteront pas de vivre une nouvelle saison blanche sur le plan européen. De plus, la masse salariale des Blues est si énorme que pour se conformer à toutes les règles du fair-play financier, Chelsea ne devrait pas retenir tout le monde coûte que coûte. De quoi piocher dans l’effectif de Mauricio Pochettino afin de dénicher les bons plans, ce que compte bien faire le Paris Saint-Germain selon l’Express. Le média britannique affirme que le champion de France en titre est très intéressé par le profil de Levi Colwill. Une information qui n’étonnera pas les supporters parisiens puisque le défenseur central de 21 ans avait déjà été associé au PSG il y a quelques mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Levi Samuels Colwill (@levicolwill)

La tendance semble donc se confirmer puisque Luis Campos est un grand fan de l’international anglais (1 sélection), actuellement blessé à l’orteil mais qui a fait office de titulaire aux yeux de Mauricio Pochettino tout au long de cette saison de Premier League. Colwill totalise 23 matchs en Premier League, dont plus de la moitié en tant que titulaire. Son profil de grand défenseur (1m87), assez rapide et plutôt à l’aise dans la relance, a d’ores et déjà été validé par Luis Enrique. La stratégie du Paris Saint-Germain est claire à ce poste de défenseurs central : multiplier les pistes (Yoro, Lukeba, Colwill) afin de pouvoir choisir le joueur le plus adapté en fonction de plusieurs critères, notamment financiers. Les supporters parisiens apprécieront sans doute la méthode, qui démontre que le PSG travaille bien en interne avec une stratégie claire sur le recrutement et une collaboration en bonne intelligence entre Luis Enrique et Luis Campos.