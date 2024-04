Leny Yoro au PSG, tout est subitement relancé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central, le PSG suit Leny Yoro depuis de longs mois. Le défenseur de Lille semblait promis au Real Madrid, mais tout peut encore basculer en faveur du club parisien.

Pas si vite, Leny Yoro n’a pas encore signé au Real Madrid… loin de là. L’espoir est encore bien présent pour le Paris Saint-Germain dans le dossier de l’international espoirs français. En quête d’un jeune défenseur central prometteur afin d’accompagner Beraldo, Marquinhos et Lucas Hernandez la saison prochaine, le PSG multiplie les pistes. Levi Colwill, Castello Lukeba, et bien sûr Leny Yoro, qui reste le choix n°1 de la direction. Ces dernières semaines, on pensait que le défenseur du LOSC était promis au Real Madrid, qui en avait également fait sa priorité pour compenser le départ de Nacho Fernandez.

Le PSG négocie pour Lukeba https://t.co/HLq04f1zvz — Foot01.com (@Foot01_com) April 25, 2024

Mais contre toute attente, Bild dévoile que le club merengue a d’autres cibles en vue pour renforcer son axe central. Le média allemand croit savoir que Malick Thiaw, auteur d’une très belle saison à l’AC Milan, est grandement apprécié par l’état-major du Real Madrid. International allemand de 22 ans, il dispose d’une expérience légèrement plus importante que Leny Yoro et surtout… il est moins cher. Le club merengue est soucieux de sa bonne santé économique et aura du mal à lâcher les 40 à 50 millions d’euros réclamés par Lille pour Leny Yoro.

Malick Thiaw plutôt que Leny Yoro au Real Madrid ?

Malick Thiaw est lui estimé à une trentaine de millions d’euros, une somme plus abordable qui pourrait jouer en sa faveur pour être recruté par le Real Madrid. De plus, le club madrilène ne veut pas se ruiner pour un joueur qui ne sera que n°4 dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans un premier temps derrière Rüdiger, Alaba et Militao. Autant dire que cette information va résonner comme une excellente nouvelle du côté du Paris Saint-Germain, qui peut de nouveau caresser l’espoir de recruter Leny Yoro lors du prochain mercato. Pour rappel, le PSG avait déjà tenté de recruter le défenseur de Lille en janvier dernier, mais Olivier Létang s’était fermement opposé à un départ de sa pépite en cours de saison.