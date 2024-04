PSG ‍: Un enfant de la famille de l'Emir du Qatar « ‍martyrisé ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a déménagé son centre d'entraînement à Poissy et visiblement du côté des jeunes du PSG, l'organisation est loin d'être parfaite. En visite la semaine passée, l'Emir du Qatar a probablement eu des choses à dire.

Le club de la capitale s'est réjoui la semaine passée de la visite de Tamim ben Hamad Al-Thani, l’émir du Qatar venant découvrir le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à l'occasion de quelques jours de vacances dans la capitale. Le propriétaire du PSG a pris le temps de découvrir toutes les installations et de rencontrer Kylian Mbappé, ses coéquipiers et la totalité du staff parisien. S'il était déjà venu à Poissy pendant le chantier, le dirigeant qatari n'avait jamais vu le centre terminé, une opération qui a coûté près de 300 millions d'euros aux champions de France. Après ce bref passage, le Paris Saint-Germain a communiqué sur ce sujet en expliquant que tout s'était évidemment très bien passé et que l'Emir était heureux de ce qu'il avait vu. Cependant, un sujet a très certainement été abordé, car il concerne personnellement Tamim ben Hamad Al-Thani, dont un jeune membre de sa famille fréquente le centre de formation du Paris Saint-Germain.

Touche pas à la famille de l'Emir du Qatar

Selon les révélations de Daniel Riolo, il y aurait de très sérieux problèmes concernant le responsable de la partie éducative du centre d'entraînement de Poissy, les apprentis footballeurs ayant bien sûr à suivre un cursus scolaire en même temps que footballistique. Et le journaliste de RMC de raconter une histoire forcément gênante. « Il (Ndlr : le responsable de la partie éducation du centre d’entraînement) avait demandé à une jeune fille pas du tout habilitée de garder les gamins le week-end. Elle devait garder les gamins de 10-11 ans mais elle est partie discuter avec les plus grands, elle a un peu abandonné les gamins sauf qu'il y en a un qui a été martyrisé. Il a eu les doigts coincés dans la porte, on lui a jeté ses affaires. Mais ils sont mal tombés parce qu’il se trouve que le gamin est de la famille de l'émir », affirme Daniel Riolo, qui confie que tout cela est nié par le Paris Saint-Germain, mais qu'il maintient ses informations. Face à cette situation, et de nombreux autres dysfonctionnements qui commencent à remonter, notre confrère espère surtout que les dirigeants parisiens vont réagir et reprendre le contrôle de la situation. Sinon l'Emir du Qatar pourrait tout de même se fâcher.