Mbappé-Dembélé, le PSG a les deux meilleurs joueurs du monde

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont signé chacun un doublé contre Lorient. Les deux attaquants français du PSG sont passés dans une dimension supérieure.

Luis Enrique et Didier Deschamps sont deux entraîneurs heureux. Celui du PSG sait qu'il aura au moins jusqu'à la fin de la saison un duo d'attaquants capable de dynamiter toutes les défenses du monde. Et le sélectionneur français peut compter sur un Kylian Mbappé et un Ousmane Dembélé au meilleur de leur forme et dont l'association est au top pour l'Euro 2024 qui débutera le 14 juin en Allemagne. Sur la pelouse du Moustoir, les deux compères tricolores ont confirmé ce que l'on voit depuis plusieurs matchs, à savoir qu'ils sont devenus injouables ou presque. Après le match, Milan Skriniar avouait être totalement sidéré par le niveau de ses coéquipiers. « Actuellement, Kylian et Ousmane sont deux des meilleurs joueurs du monde. On connaît leurs qualités, ils aident toujours l'équipe grâce à leurs buts, leurs actions, tout ce qu'ils font. C'est tellement facile de jouer avec eux », reconnaissait le défenseur arrivé l'été dernier de l'Inter. Et il n'est pas le seul à penser cela, à l'image de notre confrère Philippe Sanfourche.

Dembélé et Mbappé, le duo d'enfer du PSG et de la France

Sur la chaîne L'Equipe, le journaliste de RTL ne masquait pas sa satisfaction de voir Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé à ce niveau-là. « On voit désormais que Dembélé confirme. Depuis le début de la saison on disait qu’il faisait des différences mais qu’il n’était pas capable de les mettre au fond. Maintenant, il les met au fond et dans des matchs qui sont importants. Non seulement il marque, mais en plus ce sont des beaux buts. Et puis parlons de Kylian Mbappé. On a fait des émissions en disant qu’il avait disparu, que c’était terminé et qu’il avait la tête ailleurs. Là, il a fait un match de dingue. Ce qu’il a fait sur le deuxième but de Dembélé, si Benzema avait fait cela certains seraient en train de tourner autour de la table en criant », lançait avec malice Philippe Sanfourche. Et niveau notation, après ce Lorient-PSG, le duo régale aussi.

Dans Le Parisien, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont la même note, à savoir 8 sur 10 et les superlatifs ne manquant pas, le quotidien francilien rappelant que l'ancien joueur du Barça a marqué contre les Merlus son premier doublé depuis janvier 2019 et une victoire de Barcelone contre Levante. Dans L'Equipe, Mbappé obtient un 8 et Dembélé a lui un 7, le quotidien sportif évoquant un « un duo d’enfer ». Si les supporters du Paris Saint-Germain rêvent que les deux attaquants permettent au club de la capitale de signer un quadruplé historique cette saison, du côté des fans de l'équipe de France, on espère qu'à ces quatre titres avec le PSG s'ajoutent une victoire dans l'Euro 2024.