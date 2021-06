PSG : La FIFA intransigeante, Paris sanctionné !

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a dépensé 50 ME pour recruter Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan.

Un an plus tard, Leonardo regrette peut-être ce recrutement dans la mesure où l’international argentin a vécu une saison compliquée au PSG. Régulièrement blessé, il a par ailleurs souffert de la concurrence avec Moise Kean et Kylian Mbappé. Malchanceux jusqu’au bout, Mauro Icardi a appris au cours des dernières heures que le Paris Saint-Germain avait été sanctionné par la FIFA en raison d’une irrégularité lors de son transfert en provenance de l’Inter Milan il y a un an. S’appuyant sur un document officiel de la FIFA, Calcio Mercato révèle que le PSG a écopé d’une amende de 10.000 euros de la part de la fédération internationale de football.

Lorsque le Paris SG a recruté définitivement Mauro Icardi pour 50 ME au mercato, le club de la capitale a accepté de devoir verser 15 ME supplémentaires à l’Inter Milan en cas de transfert du joueur vers la Série A. Une clause interdite selon RMC Sport. « L’article 18 bis du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA porte sur l'influence d'une tierce partie sur les clubs. Le texte dispose qu'aucun club ne peut signer de contrat qui altère "l'indépendance ou la politique du club". Cela vise entre autres à empêcher les clubs d'inclure des clauses financières ayant pour but de dissuader une revente vers un club en particulier ou un championnat. C'est donc pour cette infraction que le PSG a été sanctionné, comme l'avait été auparavant Arsenal pour un cas similaire » précise la radio. Une petite sanction qui servira de leçon aux dirigeants du Paris Saint-Germain à l’avenir. En ce qui concerne l’avenir de Mauro Icardi, on semble toujours se diriger vers un départ de l’Argentin dans les prochaines semaines.