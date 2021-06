Mbappé, Cristano Ronaldo, Icardi, un triple transfert XXL ?

Dans : Kylian Mbappé, Mercato.

Du côté de la Juventus, on regarde attentivement ce qu'il se passe entre le Real Madrid et le PSG autour de Mbappé. Et la Gazzetta voit même un possible chassé-croisé entre Mbappé, CR7 et Icardi.

L’annonce faite mardi par le Real Madrid de faire revenir Carlo Ancelotti sur son banc a montré que du côté de Florentino Perez on avait décidé de rapidement tourner la page Zinedine Zidane. Le président de la Casa Blanca est obnubilé par l’idée de faire signer Kylian Mbappé, et en s’offrant un entraîneur du standing d’Ancelotti il veut envoyer un message à l’attaquant français. Pour la Gazzetta dello Sport, c’est une possible triple opération qui peut désormais se profiler au mercato dans ce que le quotidien sportif italien de référence appelle « un effet domino ». Dans un scénario assez inouï, deux des trois plus grandes stars du football pourraient bouger durant l’été, la Juventus se retrouvant mêlée à cette opération qui verrait Cristiano Ronaldo partir de Turin pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ce dernier allant lui à Madrid.

Ronaldo au PSG, Icardi à la Juventus, Mbappé à Madrid, accrochez vous !

Car même si la compagne de CR7 a expliqué en début de semaine que ce dernier sera toujours à la Juventus la saison prochaine, la situation de la star portugaise n’est pas gravée dans le marbre. La Vieille Dame est prête à sacrifier Cristiano Ronaldo d’autant plus facilement que Massimiliano Allegri n’est pas un fan acharné d’un joueur qu’il a déjà eu sous ses ordres et dont il sait qu’il vampirise un peu ses coéquipiers, tout cela avec un coût financier colossal. Laisser Cristiano Ronaldo remplacer Kylian Mbappé au PSG pourrait permette à Allegri de s’offrir Mauro Icardi, un joueur que le technicien italien apprécie énormément. Le puzzle est donc relativement simple…sur le papier. Car c’est une évidence, Leonardo fera tout pour conserver Kylian Mbappé alors que ce dernier a encore deux ans de contrat avec Paris. Mais en cas d’échec dans les négociations pour une prolongation, alors le scénario de la Gazzetta est possible.