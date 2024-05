PSG ‍: En plein doute, Zaïre-Emery fait une promesse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Éblouissant lors de la première partie de saison, Warren Zaïre-Emery est dans le dur, en attestent ses deux prestations mitigées contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions.

Remplaçant contre Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery a fait son retour dans le onze de départ du Paris Saint-Germain pour le retour en Catalogne ainsi que pour les deux matchs contre le Borussia Dortmund en demi-finale. Mais on ne peut pas dire pour autant que l’international français ait brillé, que ce soit au Signal Iduna Park il y a une semaine ou mardi au Parc des Princes. Au contraire, Warren Zaïre-Emery, qui a récemment prolongé jusqu’en 2029 avec le PSG a paru émoussé physiquement et peu en réussite sur le plan technique. De quoi s’inquiéter pour le milieu de terrain de 18 ans, qui a de fortes chances de faire partie de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro.

Conscient des difficultés qu’il rencontre actuellement sur le plan individuel, WZE a néanmoins promis de continuer à travailler durement pour revenir le plus rapidement possible à son meilleur niveau. C’est tout ce que souhaitent les supporters parisiens, qui avaient des étoiles dans les yeux en voyant jouer Zaïre-Emery lors de la première partie de saison. « C’est vrai que depuis janvier, ce ne sont pas mes meilleurs matchs. Maintenant, je donne tout à chaque match. Quand je vois les supporters, le club qu’on a, nos joueurs, je me dis que je ne peux pas baisser les bras. Je vais revenir plus fort. Je sais que je suis un jeune joueur, que j’ai l’avenir devant moi et je vais tout faire pour être le mieux possible » a commenté le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui doit vite retrouver son meilleur niveau, mais pour qui une légère baisse de régime est compréhensible après une telle exposition à seulement 18 ans.