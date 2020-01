PSG : Kurzawa et Cavani out, le mercato s'emballe à Paris !

Dans : PSG.

Layvin Kurzawa at Edinson Cavani ne seront pas du déplacement que le PSG fera dimanche à Lille. Et c'est le mercato qui justifie cette décision forte.

Le Paris Saint-Germain jouera dimanche soir au stade Pierre-Mauroy contre le LOSC. Et pour cette rencontre toujours très attendue, Thomas Tuchel a annoncé qu’il allait devoir se passer de Layvin Kurzawa et d’Edinson Cavani. Cette fois, le PSG et son entraîneur allemand ne se sont pas cachées derrière une fausse excuse médicale pour justifier l’absence du défenseur français et du meilleur buteur de l’histoire du Paris SG. Car oui, si Kurzawa et Cavani resteront dans la capitale, c’est que leur avenir en Ligue 1 n’est pas du tout assuré. A l’entame de l’ultime semaine du mercato d’hiver, cela va probablement bouger.

Leonardo n’étant pas présent pour parler du marché des transferts, c’est Thomas Tuchel qui a parlé de ces deux joueurs « C’est mieux que Kurzawa et Cavani ne viennent pas à Lille. Ils resteront chez eux et ils doivent réfléchir et trouver une solution. Edinson Cavani n'est plus blessé. Que voulez-vous, c’est comme ça, c’est le mercato », a reconnu le technicien du Paris Saint-Germain, conscient que le directeur sportif brésilien du PSG et Nasser Al-Khelaifi devaient faire des choix qui ensuite lui étaient imposés. Ces derniers jours, on évoque toujours le transfert d’Edinson Cavani à l’Atlético Madrid et l’échange Layvin Kurzawa-Mattia De Sciglio entre Paris et la Juventus. L'absence des deux joueurs montre qu'effectivement des événements vont se produire au PSG.