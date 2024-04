Mbappé, il divorce à l'amiable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain a longtemps inquiété les supporters du club de la capitale. Mais ce n'est désormais plus le cas et le divorce va bien se passer.

Dans un peu plus d'un mois, Kylian Mbappé quittera le PSG pour rejoindre, sauf surprise, le Real Madrid. Après sept ans passés dans le club de la capitale, l'attaquant de 25 ans va découvrir un autre club et un autre championnat, laissant forcément un gros vide à Paris. Mais, s'il y a encore quelques semaines, les supporters étaient déprimés et en colère de voir partir libre leur numéro 7, estimant qu'il trahissait le Paris Saint-Germain, les choses ont fortement évolué. Car en choisissant de parfois laisser sur la touche Kylian Mbappé, Luis Enrique a démontré que finalement il avait un effectif très costaud. Et si le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'en va, franchement ce n'est pas un drame et il ne faut pas lui en vouloir.

Le PSG se remettra du départ de Mbappé

Tandis que les Ultras parisiens n'ont jamais touché à Kylian Mbappé, le divorce devrait donc bien se passer, car du côté du Paris Saint-Germain, on n'est plus effrayé par la perte de la star tricolore. Journaliste pour Le Parisien, Alexandre Aflalo estime que le PSG continuera à bien vivre sans Mbappé. « Il y a toujours une forme d’alarmisme sur le thème « vous verrez bien quand Kylian Mbappé ne sera plus là, vous le regretterez ». Évidemment, il faudrait être aveugle et un peu débile pour se dire que le PSG ne va pas regretter un peu Kylian Mbappé qui marque 40 buts par saison. Mais en revanche, ce que je note, c'est que parmi les matchs ou les périodes les plus abouties de la saison du Paris Saint-Germain, il y en a eu un certain nombre sans lui. Je pense au PSG-Lorient qui était une grosse démonstration collective lors du premier match de la saison, je pense à PSG-OM quand Paris marque quatre buts après sa sortie sur blessure. Plus récemment, après sa sortie contre Monaco, c’était beaucoup mieux. Contre Lille il n’était pas là, tout comme dimanche contre Lyon non plus. Attention, il y a aussi beaucoup de matchs où il a été très bon, mais le PSG a aussi été très bon sans lui. Je ne veux surtout pas dire que Mbappé est mauvais pour le collectif du Paris Saint-Germain, mais de manière tout à fait évidente, le PSG peut survivre sans lui, peut jouer sans lui. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à maturité dans le groupe, je pense à Vitinha, Dembélé, Barcola, Ramos, ils sont capables d’être décisifs et de marquer des buts. Clairement, la saison prochaine, avec Luis Enrique qui sera dans la continuité, il n’y a aucune raison pour que ça se passe mal », a confié notre confrère au micro de France Bleu Paris, dans l'émission 100% PSG, La Tribune. Et il n'est pas le seul à penser, cela, Yacine Hamened, membre du collectif Paris United le disant de manière plus radicale.

Sans Mbappé on serait 17eme il paraît

Tu as battu Lille sans lui en marquant 3 buts et la tu tapes Lyon (meilleure équipe de 2024) en marquant 4 buts et 4 contre Marseille au parc sans lui

Et ce tweet n’est pas anti Mbappé mais anti football fiction de merde — Yacine hamened (@yacine1607) April 21, 2024

Sur X (anciennement Twitter), le chroniqueur de Paris United et du Club des 5, a dit ce qu'il pensait du PSG sans Kylian Mbappé. « Sans Mbappé, on serait 17eme il paraît. Tu as battu Lille sans lui en marquant 3 buts et là tu tapes Lyon (meilleure équipe de 2024) en marquant 4 buts et 4 contre Marseille au parc sans lui Et ce tweet n’est pas anti Mbappé, mais anti football fiction de merde (…) Peut-être que sans lui, il se passe autre chose, c'est ça que vous ne voulez pas comprendre », s'emballe Yacine Hamened, qui ne tremble donc pas à l'idée de voir Kylian Mbappé partir du PSG pour le Real Madrid. Tout devrait donc bien se passer d'ici la fin de saison.