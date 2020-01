PSG : Echange Kurzawa-De Sciglio, un coup de frein très brutal ?

Dans : PSG.

Evoquée depuis 24 heures, la possibilité d'un échange entre Kurzawa et De Sciglio n'est peut-être pas si sérieusement envisagée que cela par Nasser Al-Khelaifi. Pourtant la presse italienne annonce un deal bouclé ce samedi.

A l’entame de la dernière ligne droite du mercato d’hiver 2020, le Paris Saint-Germain n’a pas bougé. Mais les derniers jours de ce marché des transferts pourraient être chauds du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Car outre le dossier Edinson Cavani, on évoque du côté du Parc des Princes un possible échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Le défenseur du PSG, que l’on disait proche d’Arsenal, semblait devoir finir les six derniers mois de son contrat à Paris avant que cette rumeur d’une possible opération avec la Juventus soit révélée. Et cela même si Thomas Tuchel a clairement fait savoir qu'un départ du défenseur français était impossible à imaginer...sauf renfort en retour.

Ce samedi, la presse italienne confirme que des discussions ont bien eu lieu entre les dirigeants parisiens et turinois. Mais dans Le Parisien, l’imminence d’une opération semble pourtant nettement moins garantie. « Plusieurs sources proches du dossier nous confirment ces discussions et que cet échange entre les deux défenseurs est une possibilité, sans pour autant envisager une issue imminente. Mattia De Sciglio, capable de jouer dans les deux couloirs, a connu de nombreuses blessures ces deux dernières saisons. Il n’est apparu que neuf fois, toutes compétitions confondues, depuis le mois d’août. Son actuelle lésion aux adducteurs pourrait d’ailleurs être un frein en cette fin de mercato », explique le quotidien francilien. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, le défenseur international italien connaît effectivement une saison plus compliquée, mais Leonardo a montré dans le passé qu’il avait souvent le nez lorsqu’il s’agissait de faire des deals avec la Serie A.