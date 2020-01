PSG : Cavani, Al-Khelaifi, Madrid, rendez-vous décisif dans 48h

Dans : PSG.

Même si l'affaire est compliquée, l'Atlético Madrid pense toujours pouvoir s'offrir Edinson Cavani. Une réunion pourrait même faire accélérer le dossier de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Le dossier Edinson Cavani était bouillant il y a encore quelques jours, les parents du buteur parisien ayant mis le feu en affirmant que leur fils voulait rejoindre dès maintenant l’Atlético Madrid. Mais depuis, du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n’ont pas bougé un sourcil suite aux propos de la famille de Cavani et l’affaire est à l’arrêt à une semaine de la fin du mercato. Cependant, ce samedi, la presse espagnole indique que du côté des Colchoneros on est très loin d’avoir jeté l’éponge. « L'opération Cavani est très compliquée en ce moment », reconnaît quand même une source interne à l’Atlético Madrid dans les colonnes de Marca.

Pour essayer de faire évoluer les choses, les dirigeants madrilènes ont prévu de venir une nouvelle fois à Paris lundi. Il s’agira pour eux de tenter de convaincre Nasser Al-Khelaifi de lâcher Edinson Cavani, mais pas pour 30ME. Car si l’offre de 10ME envoyée par le club espagnol pour recruter le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été fermement refusée, Diego Simeone a persuadé ses patrons qu’un petit effort supplémentaire, loin toutefois des 30ME, pourrait faire changer d’avis le Paris Saint-Germain. « L’Atlético espère qu’avec l’approche de la fin du marché des transferts et la pression mise par Edinson Cavani et sa famille le PSG assouplira sa position », explique Marca. Visibement, du côté de Madrid, les événements de l’été dernier avec Neymar n’ont pas été compris. A Paris, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo font la loi, et pas les joueurs.