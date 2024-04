Mercato ‍: Osimhen a trois choix, le PSG croise les doigts

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victor Osimhen est toujours l’une des cibles privilégiées par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé mais dans le dossier du buteur de Naples, le club parisien est confronté à une rude concurrence venue de Premier League.

Meilleur buteur de Série A la saison dernière, Victor Osimhen est moins en verve en 2023-2024. Malgré le championnat laborieux de son équipe, le buteur de Naples reste toutefois une valeur sûre avec 15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui font aujourd’hui de l’international nigérian l’un des attaquants les plus convoités d’Europe. En quête d’un avant-centre pour compenser le probable départ à venir de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le Paris Saint-Germain est à l’affût.

Luis Campos apprécie le profil de l’ancien Lillois et a toujours dans un coin de la tête l’idée de le recruter dans la capitale française. Financièrement, cela ne sera pas simple car la clause libératoire de Victor Osimhen s’élève à 130 millions d’euros. Mais le PSG va économiser un salaire XXL avec le départ de Kylian Mbappé et pourrait donc s’offrir l’attaquant de Naples. Il faudra néanmoins venir à bout d’une rude concurrence car selon le journaliste Ekrem Konur, deux clubs de Premier League font également de Victor Osimhen leur choix n°1 en attaque dans l’optique du prochain mercato.

Chelsea et Arsenal veulent aussi Osimhen

Chelsea est très chaud sur le dossier et veut absolument le buteur de Naples, mais le Nigérian sera-t-il tenté par le projet des Blues, malgré l’absence de coupe d’Europe ? On peut en douter. En revanche, le second concurrent est de taille pour le PSG car il s’agit d’Arsenal, certain de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et qui affiche un niveau sublime en Premier League depuis plus de deux ans. Mikel Arteta estime qu’il manque un véritable tueur dans son équipe et veut absolument Victor Osimhen pour combler ce manque. Tout va maintenant dépendre de l’ex-attaquant de Charleroi, lequel semble bien décidé à partir de Naples, mais qui va devoir peser le pour et le contre pour choisir la bonne destination pour la suite de sa carrière.