PSG ‍: Sergio Rico tout proche d'un retour à l'entraînement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Presque un an après avoir été victime d'un terrible accident de cheval, et après avoir craint le pire pour sa santé, Sergio Rico est proche d'un retour à l'entraînement au PSG.

En mai 2023, profitant de quelques jours de congés donnés par Christophe Galtier après un match à Strasbourg, Sergio Rico, gardien de but remplaçant du Paris Saint-Germain, avait filé en Espagne afin de participer à une fête locale. Malheureusement, cette fête tournait au drame, puisque le portier parisien était victime d'une chute de cheval, l'animal le frappant ensuite à la tête alors qu'il était au sol. Pendant plusieurs jours, le pronostic vital de Sergio Rico a été engagé, et son retour dans le monde du football semblait impossible. Cependant, avec le soutien de ses proches, et grâce aux médecins espagnols, Segio Rico s'est peu à peu remis de cet accident, et ce mardi, le Paris Saint-Germain a confirmé l'imminence de son retour. « Sergio Rico effectuera ce jour des examens médicaux obligatoires préalables à une reprise au club », prévient le PSG dans un communiqué médical à la veille du déplacement à Lorient.